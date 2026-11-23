Antalya’da 14 yıldır sanayi dalgıcı olarak çalışan Ali Kılıç, bazen de dalgıç arkadaşıyla hem deniz dibinde temizlik yapmak hem de SUP board yapanların denize düşürdüğü eşyaları çıkarıp sahiplerine ulaştırmak için dalış yapıyor. Bu dalışları ‘bidalgıç’ isimli sanal medya hesaplarında paylaştıklarını anlatan Kılıç, “Yine sanal medya hesabımıza içerik üretmek için yaptığımız dalışta, deniz dibinde kuma tamamen gömülü bir şey fark ettik. Yıllardır dalgıçlık yaptığımız için su altı tabiatına aşinayız, farklı bir şey hemen gözümüze çarpıyor. Oraya ait olmayan bir şeyi gözümüz algılıyor. Kuma gömülü bir şey görünce kumu eşeledik. Zincir çıktı altından. Zinciri kaldırdığımızda bir ahşap kutu gördük. Muhtemelen açılmaması için tamamen zincirle bağlanmış. 1,5 karışlık bir kutuydu. Sonra kutuyu yukarı çıkardık" dedi.