Antalya'nın Kepez ilçesinde bir oto galeriye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 8'i tutuklu, 2'si firari, 3'ü adli kontrolle serbest bırakılan 13 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, saldırının yurt dışındaki bir suç örgütü yöneticisinin talimatıyla gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıkların silahlı tehdit, mala zarar verme ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçlarından cezalandırılmasını istedi. Sanıklardan 11'ine ayrıca silahlı suç örgütüne üye olma suçlaması yöneltildi. R.E. azmettirme, H.K.A. ise örgüt yöneticisi sıfatıyla suçlardan sorumlu tutuldu.

SALDIRIDAN ÖNCE HESABINA 10 BİN LİRA GÖNDERİLDİ

İddianameye göre R.E., Antalya'da silahlı eylem düzenlenmesi için U.C.Y.'ye talimat verdi. U.C.Y.'nin de cezaevinde tanıştığı E.K. ve M.P. ile bağlantı kurarak saldırının hazırlıklarını organize ettiği öne sürüldü.

E.K. ile M.P.'nin saldırıdan bir gün önce Antalya'ya gelerek bir pansiyona giriş yaptığı, pansiyona girişlerinden önce E.K.'nin banka hesabına 10 bin lira gönderildiği belirtildi. Savcılık, sanıkların bu hazırlıklar kapsamında birlikte hareket ettiğini değerlendirdi.

SALDIRIYI TELEFONLA KAYDETTİĞİ İDDİASI

Saldırı, 7 Haziran saat 15.30 sıralarında Altınova Mahallesi Serik Caddesi'nde meydana geldi. Şapkalı ve yüzü kapalı saldırgan, üst geçidin altından oto galeriye ateş açıp kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerindeki incelemede 3 mermi çekirdeği bulundu.

İddianamede E.K.'nin tanınmamak için kapüşon, şapka ve yüzünü kapatan poşu kullandığı belirtildi. Ruhsatsız tabancayla iş yerinin girişindeki elektrikli araç şarj istasyonu ile vitrin camına toplam 2 el ateş ettiği, şarj istasyonu ve camda hasar oluştuğu kaydedildi.

E.K.'nin saldırı sırasında tehdit içerikli sözler söylediği ve eylemi diğer elindeki cep telefonuyla kaydettiği de iddianamede yer aldı. Koşarak uzaklaşan E.K.'nin kaçış güzergahında üzerindeki kıyafeti çıkardığı, ardından ormana gittiğinin tespit edildiği belirtildi. Kaçış anları güvenlik kamerasına yansıyan E.K., olaydan 15 gün sonra Kepez'de saklandığı evde yakalandı.

GALERİ YETKİLİSİ 180 BİN LİRA ZARAR BİLDİRDİ

Oto galeri yetkilisi M.V.A., ifadesinde olay nedeniyle 180 bin lira zararının bulunduğunu belirterek şüphelilerden şikayetçi oldu.

İddianamede ayrıca, yeni nesil silahlı suç örgütlerinin klasik mafya yapılanmalarından farklı olarak faaliyetlerini yurt dışından yönettikleri değerlendirmesine yer verildi. Bu yapıların sosyal medya ve internet tabanlı iletişim uygulamaları üzerinden gençleri para ve lüks yaşam vaadiyle silahlı eylemlere yönlendirdiği, iş insanları ve işletmecilerden tehditle haraç talep ettiği kaydedildi.

Savcılık, sanıkların üzerlerine atılı suçlardan ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.