Antalya'nın Meltem ile Soğuksu mahalleleri arasındaki pazar yerinde sebze-meyve satışı yanında ikinci el eşya tezgâhlarına ilgi her geçen gün artıyor. Pazarda, giyimden elektroniğe her türlü ihtiyaç maddesi ucuza satılıyor.

Perşembe günleri kurulan pazar alanının bitişiğindeki boş alanda saat 16.00'dan sonra ikinci el eşya tezgâhlarının açılmasına izin veriliyor. Yüzlerce tezgâhın yer aldığı alanda her türlü erkek-kadın kıyafetleri, çorap ve ayakkabılar 5 TL'den başlıyor, 500 TL'ye kadar alıcı buluyor.

Az kullanılmış elektrik ev aletleri, tornavida setleri, matkaplar 20-1500 TL arası, diz üstü ve masa tipi bilgisayarlar, cep telefonları, kulaklık, radyo, teyp, bilgisayar ekranları, televizyon gibi elektronik cihazlar 50-5 bin TL arası satışa sunuluyor. Pazarda dekoratif süs eşyaları ile antika eşyalar, eski plak ve teyp kasetleri de çoğunlukta.

OTOMOBİL PARÇALARI DA VAR

Pazar yerinde, piyasada parçaları bulunmayan ya da az bulunan birçok marka otomobil ve motosikletler için de dikiz aynasından direksiyona, sinyal lambalarından ön farlara kadar parçaları bulmak, çok ucuz fiyatlara satın almak mümkün.

1500 TL YERİNE 150 TL

İkinci el eşya satanlar ile alışveriş yapanlar arasında Antalya'da yaşayan yabancıların çoğunlukta oldukları da dikkati çekiyor. Tencere, tas, tava, demlik, su ve çay bardağı, kahve fincanı gibi eşyaların da çoğunlukta olduğu pazardaki satıcılar, "İkinci el eşyada en çok çocuk, genç ve yetişkin bay-bayan giysileri satılıyor. Piyasada 1500-2 bin TL'ye satılan kot pantolonların az kullanılmış fiyatları 150-300 TL, spor ayakkabıları da 50-150 TL arasında" dedi.