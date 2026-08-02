Antalya'da ormansız alanlarda ve 4 kilometre yakınında ateş yakmanın yasak olduğu belirtiliyor. Yangın riskine rağmen bazı kişilerin ağaçların altında piknik yaptığı, ateş yakarak mangal kömürü bıraktığı ve 3 bin 782 lira cezayı umursamadan çöp attığı gözlemlendi. Orman yangını için tehlikeli alanda ateş yakma ve piknik yasağını belirten uyarı tabelasının yakınında taşlarla oluşturulan mangal alanları da dikkati çekti.

UYARI TABELALARI GÖRMEZDEN GELİNDİ

Konyaaltı ilçesindeki bazı alanlarda orman işletme müdürlüğünce yerleştirilen uyarı tabelasına rağmen ateş yakıldığı görüldü. 'Dikkat orman yangınları için tehlikeli alan' uyarısı büyük harflerle yazılan tabelada görsellerle de ateş yakmanın, piknik yapmanın tehlikeli ve yasak olduğu vurgulandı. Tabela çevresindeki ağaçların arasında mangal için oluşturulan çok sayıda alan ve atıklar dikkati çekti. Piknik yapanların yaktıkları ateşin közleri ile çevreye attıkları cam-plastik şişeler ve kömür torbaları yangına davetiye çıkarırken, çevre kirliliği de oluşturdu. Konyaaltı ilçesi Gökdere Mahallesi civarındaki ağaçlık alanda onlarca mangal atığı dikkati çekti.

CAM KIRIKLARI VE PLASTİK ATIKLAR RİSKİ TIRMANDIRIYOR

Yasak olmasına rağmen ağaçların yakınında taşlarla mangal alanı oluşturup ateş yakanların, piknik bittikten sonra atıklarını bıraktığı görüldü. Ağaç diplerinin ateş alanı olarak kullanıldığı bölgede, duyarsız kişilerin plastik atık, cam şişe, poşet gibi çöpleri çevreye bırakması göze çarptı. Yaz aylarında güneş ışınlarını mercek gibi yansıtıp yangına sebebiyet verebilen cam şişe ve kırıklarının, bölgedeki çam pürü üzerine yayıldığı gözlendi.

GENELGEYLE HANGİ TEDBİRLER GETİRİLDİ

Yaz aylarında havaların aşırı ısınması göz önünde bulundurularak ormanlık bölgeler ile tarım arazilerinde, insan ve araç yoğunluğunun artması ile yangınların meydana gelebileceği değerlendirilerek yayımlanan genelgede, şu tedbirler yer aldı: "Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak veya izin verilen yerlerde yakılan ateşi söndürmeden mahalli terk etmek, ormanlara sönmemiş sigara veya yangına dolaylı olarak yol açabilecek madde atmak, ormanlara yakın mesafede anız veya benzeri bitki örtüsü yakmak yasaktır. Ormanlık alanların 4 kilometre civarındaki yerlerde havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmayacaktır. Belirlenen piknik ve mesire alanları dışındaki ormanlara girişler 1 Mayıs -31 Ekim tarihleri arasında yasaktır. Piknik ve mesire yerlerinde de 31 Ekim tarihine kadar 21.00 ve 08.30 saatleri arasında mangal, semaver ve ateş yakılmayacaktır."

YASAKLI BÖLGEDE PİKNİK YAPMANIN CEZASI

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde, son yıllarda meydana gelen orman yangınlarının yüzde 41,79'u geleneksel ateş yakımı, alkol kullanımı ve ateşli piknik nedeniyle yaşandı. Orman yangınlarını önleme amacıyla uygulanan yasaklar kapsamında ormana giriş, izin verilmeyen yerde ateş yakmanın cezası 3 bin 782 lira, çöp atmanın ise 8 bin 700 lira.