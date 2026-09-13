Antalya'da gece yarısında bir oto galeride çıkan yangın, yakınındaki konut binasına sıçrayarak büyük hasara neden oldu.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde, Mehmet Atay Caddesi üzerindeki bir oto galeride yaşandı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangında alevler kısa sürede tüm galeriyi sardı. Yoğun dumanın da etkisiyle alevler, iş yerinin bulunmuş olduğu 3 katlı apartmanın üst bölümlerine ulaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, alevlerin apartmanın diğer kısımlarına yayılmasının önüne geçmek için hızlı bir şekilde müdahale etti.

Ekiplerin çalışmalarıyla yangın kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü.

Yangında oto galeri ile iş yerinin üstündeki apartmanda hasar meydana geldi. Ayrıca, oto galeri ve çevresinde bulunan 4 aracın da alevlerden zarar gördüğü belirlendi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.