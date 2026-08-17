İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Hollanda uyruklu uyuşturucu baronu Gerrit Van Reusel, Milli İstihbarat Teşkilatı MİT ve emniyet birimlerinin Antalya'da gerçekleştirdiği ortak operasyonla yakalandı. Reusel, saklandığı evde ele geçirildi.
Uluslararası suç şebekelerine yönelik çalışmalarını sürdüren MİT, firari şüphelinin Antalya'da gizlendiğini tespit etti.
Bu istihbarat doğrultusunda MİT, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle ortak bir operasyon düzenledi.
KİLİT İSİM YAKALANDI
Reusel, suç ağını Hollanda'nın Eindhoven şehrinden yönetiyor ve İsveç'e yönelik uyuşturucu kaçakçılığının kilit ismi olarak görülüyordu.
FBI'ın yeraltı dünyasına sızdırdığı şifreli telefon ağı sayesinde faaliyetleri deşifre edilen şüpheli, yurt dışında kurduğu laboratuvarlarda amfetamin üretip Avrupa'nın dört bir yanına sevkiyat yapıyordu.
2021 yılında Hollanda-İsveç hattında gerçekleştirilen üç ayrı uyuşturucu sevkiyatının ele geçirilmesiyle soruşturma derinleşti.
FİRAR EDEN BARON ANLTALYA'DA ÇIKTI
Reusel, 2022 yılında Frisia bölgesindeki bir laboratuvara düzenlenen baskında gözaltına alınmış, yargılama sonunda 17 ay hapis cezasına çarptırılmış ve denetimli serbestlikle tahliye edilmişti.
Ancak 2026 yılının Mayıs ayında, büyük ölçekli uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla 10 yıl 9 ay hapis cezası aldığını öğrenince firar etmişti.
Bunun üzerine harekete geçen İnterpol, Hollandalı baro hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.