Rusya'nın Yekaterinburg kentine gitmek üzere Antalya'dan havalanan uçakta trajik bir gelişme yaşandı. Tarifeli uçakla seyahat eden Rus çiftin yolculuğu, erkek yolcunun henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden rahatsızlanmasıyla kesintiye uğradı. Kabin görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yolcunun durumu hızla kritikleşti. Bu gelişme üzerine uçuş ekibi acil durum ilan etti. ROTAYI EN YAKIN NOKTAYA ÇEVİRDİ Kaptan pilot, en yakın havalimanına iniş yapmak amacıyla rotayı değiştirdi ve uçağı Kazakistan'ın Atırau Havalimanı'na indirdi. Uçak yere indiğinde sağlık ekipleri, yolcuya tüm müdahalelere rağmen hayatını kurtaramadı. Rus yolcunun yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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