Antalya'daki Ekrem İmamoğlu protestolarında koşuşuyla dikkat çeken Pikachu, tüm dünyada çok konuşulmuştu.

Pek çok televizyon kanalında Pikachu hakkında ilginç analizler de yapılmıştı.

ABD'de Başkent Washington ve New York şehirleri başta olmak üzere ülke genelinde "Ellerinizi çekin" adıyla düzenlenen gösterilere on binlerce kişi katıldı.

Washington Monument parkında toplanan binlerce kişi, ellerinde ABD bayrağının yanı sıra pankart ve dövizler taşıyarak Trump yönetiminin politikalarına tepki gösterdi.

Göstericiler, "Demokrasiden elinizi çekin", "Trump'ı azledin", "Elon Musk sen hainsin", "Nefreti sınır dışı edin" şeklinde Trump yönetimine ve milyarder iş insanı Elon Musk'ın başında olduğu Hükümet Verimlilik Departmanı (DOGE) uygulamalarına tepkilerini dile getirdi.

TRUMP VE MUSK'A KARŞI PİKACHU

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasında Türkiye'de başlayan protestolarda Pikachu kostümü giyen göstericinin polisten kaçarken çekilen görüntüleri gündem olmuştu. Bu kez Pikachu ABD protestolarında meydana indi. ABD eyaletlerinde Donald Trump yönetimine karşı düzenlenen eylemlerde Pikachu da yer aldı.

TEL AVİV'DE TÜRK BAYRAĞI VE PİKACHU DETAYI

Başkent Tel Aviv'de bulunan Begin Caddesi ile Habima Meydanı'nda toplanan on binlerce kişi, Netanyahu hükümetini protesto etti.

Göstericiler, hem Gazze’de süren bombardımana hem de esir takası anlaşmasının akamete uğratılmasına sert tepki gösterdi.

“Pikachu” kostümlü bir protestocu Tel Aviv’de de görüldü. Söz konusu kişinin yanında Türk bayrağı taşıyan başka bir protestocu da yer aldı.