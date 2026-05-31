Isparta-Antalya kara yolunun Burdur Bucak ilçesi Elsazı köyü mevkisinde dün akşam saat 22.00 sıralarında feci bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. İbrahim E.O., Şerafettin Bozer, İsmail Kır ve Furkan Kürşat Yıldız'ın kullandığı dört farklı otomobil çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine Antalya, Isparta ve Burdur'dan çok sayıda UMKE, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

DÖRT KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, sürücülerden İsmail Kır ve Furkan Kürşat Yıldız ile aynı araçta bulunan İnci Yıldız ve Ramazan Yıldız'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazaya karışan araçlarda bulunan ve aralarında çocukların da olduğu toplam 11 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi.

PROFESÖRÜN VEFATI SEVENLERİNİ ÜZDÜ

Kazada yaşamını yitiren 57 yaşındaki sürücü İsmail Kır'ın, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde profesör olarak görev yaptığı ortaya çıktı. Prof. Dr. İsmail Kır'ın vefatı, görev yaptığı üniversitede ve memleketi Antalya'nın Serik ilçesindeki sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

Öte yandan, kazaya karışan sürücülerden İbrahim E.O., hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınırken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.