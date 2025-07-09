Antalya'da bulunan Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan yıllar deri değiştirme sürecine girdi. Bu değişim ziyaretçilerin ilgisini çekerken, bazı vatandaşların ise yılan derisi için talepte bulunduğu ifade edildi.

Yılan derisinin hastalıklara iyi geldiğini söyleyen Veteriner Hekim Oğulcan Demir, fakat onların yılan derisi verme prosedürleri olmadığını söyledi.

YILANLARIN DERİ DEĞİŞİME BÜYÜ İLGİ

Yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulan pitonların da dahil olduğu yaşam parkında, çok sayıda farklı yılan türü de bulunuyor. Bu yılanlar için bakım ve gözlem yapılırken, parkın görevli veterineri Demir, yılanların deri değiştirme sürecini, "Bu süreç yılanın sağlıklı olduğunu gösterir. Ortalama 15-30 gün sürer" dedi.

Yaşam parkında 3 türde toplam 20 civarında yılan bulunduğunu söyleyen Demir, "Yaşlı olan yılanımız 25 yaşında, en genci ise 3 aylık. Yılanlar haftada bir besleniyor, sıcaklık ile nem düzeyini doğal ortamlarına uygun şekilde koruyoruz" diye konuştu.

YILAN DERİSİNE TALEP ARTTI

Yılan derisine büyük bir talebin olduğunu aktaran Demir, özellikle bazı dermatologların yılan derisinin sedef, egzama gibi cilt rahatsızlıklarına iyi geldiğini söylediğini belirtti. Bazı vatandaşların ise bu sürüngen evine gelerek yılan derisi talep ettiğini ekledi.

Mitolojide ölümsüzlüğü simgeleyen yılan simgesi için Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Karadavut ise yılanın hem iyiliğin hem kötülüğün simgesi olduğunu söyledi.

MİTOLOJİDE DE ÖNEMLİ BİR SİMGE

Yılanın deri değiştirmesinin yeniden doğuşu ve ölümsüzlüğü temsil ettiğini aktaran Karadavut,"Bu yönüyle insanlar yılan derisine doğrudan temas etmeden, onun 'gömleğini' kullanarak şifa aramıştır" dedi.

Yılan derisinin geçmişte halk arasında tedavi amaçlı kullanıldığını belirten Karadavut, derinin toz haline getirilip draje ya da merhem şeklinde uygulandığını belirtti.

YILAN DERİSİ TOZU TEDAVİ AMAÇLI KULLANILIYOR

Yılan derisinin tozu kadar yağının da eski bir tedavi yöntemi olduğunu ifade eden Karadavut, yılan yağının zeytinyağı ve kekik ile karıştırılarak merhem haline getirildiğini söyledi.

Bu değişimin, Kültürel değerin ticari bir ürüne evrilmesine neden olduğunu da ekledi.