Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25'inci haftasında sahasında oynadığı maçta Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Antalyaspor, Emre Belözoğlu döneminde 5 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Kasımpaşa ise bu sezon ilk kez üst üste 2 yenilgi yaşadı.





GOL PERDESİ ERKEN AÇILDI

10'uncu dakikada Antalyaspor'da ceza alanı hafif sağ çaprazına derinlemesine atılan pasa hareketlenen Samudio’nun, yerden arka direğe yerden pasını takip eden Soner Dikmen'in vuruşu kalecinin bacak arasından ağlara gitti: 1-0.

18'inci dakikada savunma arkasına sarkan ve topla buluşan Soner Dikmen'in vuruşunu Kasımpaşa kalecisi çeldi. Boşta kalan topu önünde bulan Sam Larsson'un vuruşunda gole giden topu çizgiden Yasin çıkardı.

DEVRE BİTMEDEN FARK 2'YE ÇIKTI

42'nci dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Sam Larsson'un altı pas ile penaltı noktasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Samudio'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

VAR KARARLARI SKORU DEĞİŞTİRDİ

83'üncü dakikada Nuno Da Costa'nın pasıyla ceza alanı dışında topla buluşan Gökhan Gül'ün kalecinin soluna doğru yaptığı vuruşta top ağlara gitti. Ancak VAR uyarısıyla kenara gelip pozisyonu izleyen maçın hakemi Nuno Da Costa'nın rakibi Petrusenko'ya faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

90+2'nci dakikada Hajradinovic'in sol kanattan ortasını savunma uzaklaştırmak isteyince penaltı noktasında topu önünde bulan Can Keleş'in bekletmeden yaptığı vuruşu kaleci Kenan Piric uzaklaştırdı. Bu esnada Veysel Sarı topu uzaklaştırmak isterken son anda topa dokunan Fall'a yaptığı müdahale sonrasında VAR uyarısıyla monitöre gidip izleyen hakem penaltı noktasını gösterdi.

90+5'inci dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Hajradinovic meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.