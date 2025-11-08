Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak Antalyaspor-Beşiktaş maçını hakem Cihan Aydın yönetecek.
İLK 11'LER
Antalyaspor: Abdullah, Kenneth, Soner, Bünyamin, Tomas, Abdülkadir, Dzhikiia, Ceesay, Giannetti, Boli, Saric
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Gabriel, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Salih, Cerny, Cengiz, El Bilal, Abraham
Süper Ligde oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 17 puanla 7. sırada girdi. Ligde oynadığı son 5 maçta sadece 5 puan toplayan siyah-beyazlı futbol takımı, Antalya deplasmanında kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.
Sezonda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan Antalyaspor ise 12. sırada yer alıyor.
Son 5 maçın 4'ünde öne geçti, skoru koruyamadı
Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 maçta 4 kez üstünlüğünü koruyamadı ve 10 puan kaybetti.
Sırasıyla Galatasaray, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarında skor üstünlüğünü eline alan siyah-beyazlılar, bu müsabakaların tamamında puan kaybetti.
Galatasaray ile Kasımpaşa karşılaşmalarında öne geçmesine rağmen 1-1 beraberliklerle sahadan ayrılan Beşiktaş, Gençlerbirliği önünde 1-0 üstün duruma geçip 2-1, Fenerbahçe karşısında ise 2-0'lık avantajına rağmen 3-2 mağlup oldu.
Siyah-beyazlılar, son 5 mücadelede sadece Konyaspor'u 2-0 yenmeyi başardı.