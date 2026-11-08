Antalyaspor'un içinde bulunduğu mali durum toplantıda ele alındı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hasan Subaşı Tesisleri'nde Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Ergün'ün çağrısı üzerine gerçekleştirilen toplantıda, eski dönem başkanlar ve 25 yılını dolduran üyeler yer aldı.

Toplantıda, kulübün mali durumunun sürdürülebilirliği konusunda yapılan istişareler neticesinde, özellikle SGK, vergi dairesi ve benzeri kurumsal borçların idaresinin ancak acil nakit girdisiyle sağlanabileceği ortak kanaatine varıldı.

Bu doğrultuda, kulübe kazandırılması planlanan Lara bölgesindeki arsanın en doğru şekilde değerlendirilmesi ve mevcut başkan ile yönetim kurulu üyelerine destek olunması noktasında görüş birliğine varıldı. Köklü geçmişe sahip Antalyaspor'un birlik ve beraberlik içinde her türlü zorluğu aşabilecek güçte olduğu vurgulandı.

Ayrıca gelişmelerin değerlendirilmesi ve sürecin şeffaf yürütülmesi için komisyon oluşturulması amacıyla istişare kurulunun 21 Kasım'da yeniden toplanmasına karar verildi.