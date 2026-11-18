NASA'nın uydu görüntülerinde fark edilen bu sıra dışı manzaranın, doğal arazi şekilleri ve buz örtüsünün oluşturduğu bir optik yanılsama olduğu değerlendiriliyor. Uzaydan bakıldığında ortaya çıkan görüntü, insan beyninin rastgele şekilleri tanıdık nesnelere benzetmesiyle açıklanan pareidolia olgusuna örnek gösteriliyor.

BUZULLARIN ARASINDA DEV KAFATASI GÖRÜNTÜSÜ

NASA'nın yayımladığı görüntüler, Antarktika Yarımadası'nın doğusundaki Weddell Denizi'nde bulunan Vega Adası'na ait. Landsat 9 uydusuyla 22 Mart 2025 ve 10 Ekim 2026 tarihlerinde çekilen fotoğraflar, adanın bir bölümünün yandan bakıldığında gülümseyen bir kafatasına benzediğini gösteriyor.

Kafatasının göz çukuru gibi görünen bölümünü buzların arasından yükselen kayalık bir tepe oluşturuyor. Ağız kısmı buzulun kenarında biriken taş ve topraklardan meydana gelirken alt çene görünümünü Bahía del Diablo Buzulu tamamlıyor. Oluşum, yakınındaki Devil Adası'na doğru bakıyormuş izlenimi veriyor.

NASA'NIN İKİ FOTOĞRAFI ARASINDA DİKKAT ÇEKEN FARK

NASA'nın paylaştığı iki görüntüde yalnızca kafatasına benzeyen şekil değil, buzulların yüzeyindeki değişim de dikkat çekiyor. Mart 2025'te karla kaplı olan bazı alanların, Ekim 2026'da koyu renkli buz yüzeylerine dönüştüğü görülüyor.

Nichols College'dan buzul bilimci Mauri Pelto'ya göre 2026 yılının kış aylarında, özellikle haziranda yaşanan ortalamanın üzerindeki sıcaklıklar bu değişimde etkili oldu. Kar yağışının sınırlı kalması, güçlü rüzgarlar ve karın doğrudan su buharına dönüşmesi de buz yüzeyinin açığa çıkmasına katkıda bulundu.

Uzmanlar, koyu renkli buzun güneş enerjisini kar örtüsünden daha fazla emdiğine dikkat çekiyor. Bu durum ilerleyen aylarda erimeyi hızlandırabilir. Buzulların şekli değiştikçe uzaydan görülen dev kafatasının görünümü de zamanla farklılaşabilir.