Güney Afrika basınında yer alan haberlere göre yaklaşık 10 aydır izole bir şekilde çalışmalarını sürdüren ekip, bir araştırmacının ekip arkadaşlarını ölümle tehdit ettiğini belirterek güvenlik talep etti.

Şiddetli hava koşulları nedeniyle bölgeden ayrılamayan bilim insanları arasında gerginlik tırmanırken; saldırganın bir ekip üyesine fiziksel ve cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi.

Sunday Times'a konuşan kaynaklar, olayın ardından merkezde panik havasının hakim olduğunu ve yetkililerin devreye girdiğini aktardı. Güney Afrika Çevre Bakanı Dion George, konuyla ilgili harekete geçileceğini belirterek bilim insanlarıyla görüşme yapacağını duyurdu.

Olayın detayları ve saldırganın kimliği henüz netleşmezken, yetkililerin bölgeye ne zaman müdahale edeceği şimdilik belirsiz...