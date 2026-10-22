Antarktika buzul sahanlıklarından kopan A81 ve D32 adındaki iki dev buz dağı, binlerce kilometrelik yolculuğun ardından Güney Atlantik’te bulunan Güney Georgia Adası'na doğru ilerliyor. Avrupa Birliği’nin Copernicus uyduları tarafından çekilen son görüntüler, kütlelerin ada çevresindeki sığlıklara doğru sürüklendiğini ortaya koyarken, uzmanlar bölgedeki deniz trafiği ve ekosistem için kritik uyarılarda bulunuyor.

PARÇALARI KAZA RİSKİ TAŞIYOR

Yaklaşık 1.340 kilometrekarelik alanıyla Londra büyüklüğüne ulaşan A81 ile 106 kilometrekarelik D32, sıcak sulara ulaştıkça eriyerek parçalanıyor.

Bölgede seyreden balıkçı ve turist gemileri için en büyük tehlikeyi ise dev kütlelerin kendisinden ziyade, kopan ve otomobil ya da ev büyüklüğüne ulaşan küçük buz parçaları oluşturuyor. Radarlarda tespit edilmesi son derece zor olan bu buz kırıkları, deniz ulaşımında büyük bir kaza riskine davetiye çıkarıyor.

EKOLOJİK DENGEYİ BOZABİLİR

Güçlü akıntıların buz dağlarını ada etrafından teğet geçirmesi ihtimali bulunsa da, kütlelerin sığ kıta sahanlığına oturma riski de devam ediyor. Uzmanlar, buz dağlarının deniz tabanına takılması durumunda erimeyle birlikte suya karışacak besin maddelerinin fotosentezi artırabileceğini, ancak su sıcaklığı ve akıntı dengesinin bozulması halinde yerel deniz canlılarının yaşam alanlarının ciddi zararlar görebileceğini belirtiyor.