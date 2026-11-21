Avustralya Ulusal Üniversitesi (ANU) ve Almanya'daki GFZ Yer Bilimleri Araştırma Merkezi tarafından yürütülen ve Earth and Planetary Science Letters dergisinde yayımlanan çalışma, kıtanın jeolojik tarihinin yanı sıra Dünya'daki yaşamın evrimine de ışık tutuyor.

Araştırmacılar, söz konusu dev dağ sıralarının eski Gondvana süperkıtasının oluşumu sürecinde Antarktika'nın Hindistan ve Afrika ile çarpışması sonucu meydana geldiğini ve bunun kıta tarihindeki en büyük dağ oluşum olayı olduğunu belirtti.

Kıtanın yüzde 99,5'inden fazlası buzlarla kaplı olduğu için kalıntılara doğrudan ulaşamayan bilim insanları, Antarktika kıyılarındaki deniz tabanından çıkarılan tortullardaki bin 712 zirkon kristalini analiz etti.

Milyonlarca yıl bozulmadan kalabilen bu minerallerin yaşını ve kimyasal bileşimini inceleyen ekip, zamanla aşınarak yok olan dev dağların derinlerdeki köklerini tespit etti.

Uzmanlar, bu dağlardan kopan kayaçların okyanuslara yoğun miktarda besin maddesi taşıdığını, bu durumun atmosferdeki karbondioksiti azaltıp oksijeni artırdığını ve böylece yaklaşık 539 milyon yıl önce hayvan çeşitliliğinin hızla arttığı "Kambriyen patlaması"na zemin hazırlamış olabileceğini değerlendiriyor.

71 BİN TEPE BELİRLENDİ

Öte yandan Antarktika'nın buz altı coğrafyasına dair Ocak 2026'da Science dergisinde yayımlanan bir başka kapsamlı araştırma da kıtanın gizli topografyasını gözler önüne serdi.

Uydu verileri kullanılarak çıkarılan ayrıntılı haritada, daha önce varlığı bilinmeyen 71 bin 997 tepe, çeşitli dağ sırtları, eski nehir yatakları ve Maud Buzul Altı Havzası'nda yaklaşık 400 kilometre uzunluğunda antik bir su kanalı belirlendi.

Buz altındaki bu engebeli yapının buzulların hareketini yavaşlatabildiği, denize uzanan derin vadilerin ise erime ve buz kaybını hızlandırabildiği göz önüne alındığında, elde edilen verilerin gelecekteki deniz seviyesi yükselişlerini öngörmek açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulanıyor.