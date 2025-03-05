Türkiye'den Avrupa'ya giden gıda maddeleri Avrupa kapılarından dönmeye devam ediyor.
Son dönemde aflotoksin içeren Antep fıstığı ve kuru incire yeni gıda maddeleri eklendi.
KEKİKLER KAPIDAN DÖNDÜ
Avrupa Birliği Gıda Uyarı Sistemi RASFF tarafından yapılan 2025.1540 no'lu bildirimde Türkiye'den Belçika'ya giden kurutulmuş kekiklerde pirolizidin alkaloitleri tespit edildi.
Sınır kontrolünden geçemeyen ürünler yasal sınırın 2.2 katının üzerinde çıktı.
Pirolizidin alkaloitlerin karaciğerde belli bir doz aşıldığında ciddi hasarlara neden olabildiği, kanser yapıcı etkisi olduğu biliniyor.
KİMYONLARDA GLUTEN UYARISI YOK
RASFF tarafından yapılan 2025.1536 no'lu bildirimde ise Türkiye'den İsviçre'ye giden kimyonlarda gluten beyanının bulunmadığına dikkat çekilerek ürün marketlerden toplatıldı.
DOMATESLER DE SINIRDAN DÖNDÜ
RASFF'ın 2025.1535 no'lu bildiriminde ise Türkiye'den HIrvatistan'a giden domatesler gümrüğe takıldı. Yasal sınırın 11 kat üzerinde indoxacarb bulunduğu belirtilirken, ilgili maddenin AB'de yasaklandığı biliniyor.
Tespit edilen ürünler sınırı geçemedi.