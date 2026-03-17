Tatlı sektöründe hammadde maliyetlerinin artması, üreticileri görsel ve dokusal benzerlik taşıyan alternatif ürünlere yönlendiriyor. Son dönemde baklava imalatında Antep fıstığına alternatif olarak kullanılan "kabak çekirdeği içi", sektördeki hammadde değişimini ve ithalat trafiğini yeniden gündeme getirdi.

MALİYET ODAKLI YENİ TERCİH

Gıda mühendisleri ve sektör temsilcileri, Antep fıstığı fiyatlarındaki yükselişin ardından piyasada "ikame ürün" kullanımının arttığına dikkat çekti. Özellikle kabak çekirdeği içinin, öğütüldüğünde sahip olduğu yeşil renk ve yağlı dokusu nedeniyle, baklava içerisinde Antep fıstığı görünümü vermek amacıyla tercih edildiği belirtildi.

TALEP PATLAMASI YAŞANIYOR

Sektör paydaşlarından edinilen bilgilere göre, baklava üretiminde kullanılmak üzere hazırlanan özel işlenmiş kabak çekirdeği içlerine yönelik talepte belirgin bir artış gözleniyor. Üreticiler, maliyeti düşürmek amacıyla bu yönteme başvurduklarını ifade ederken; kuruyemiş tedarikçileri, bu ürünün baklava imalatçıları tarafından en çok talep edilen kalemler arasında yer aldığını doğruluyor.

TÜKETİCİLERE BİLDİRİLMELİ

Gıda güvenliği uzmanları, bir ürünün içeriğinde kullanılan malzemelerin tüketiciye doğru beyan edilmesinin yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlattı. Uzmanlar şu noktalara dikkat çekti:

Öğütülmüş kabak çekirdeğinin tatlı içerisinde fıstıktan ayırt edilmesinin zor olması, yanıltıcı pazarlamaya zemin hazırlayabiliyor.

Baklavada fıstık yerine başka bir bitkisel ürün kullanılıyorsa, bunun satış noktasında veya ürün etiketinde açıkça belirtilmesi gerekiyor.

İkame ürün kullanımının sağlık açısından bir risk teşkil etmese de, ekonomik açıdan "tağşiş" kapsamına girip girmediği denetim ekiplerince inceleniyor.