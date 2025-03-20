Kulağa inanılmaz gelse de Penguin DIY, bir kablosuz kulaklığın tüm bileşenlerini özenle sökerek antep fıstığı kabuğunun içine yerleştirmeyi başardı. Minyatür devrelerden bataryaya kadar her parçayı dikkatlice küçülten YouTuber, özel yapıştırıcı ve mıknatıslarla tüm bileşenleri fıstık kabuğuna entegre etti.

TAMAMEN ÇALIŞAN BİR 'ANTEP PODS'

Ortaya çıkan sonuç ise tam anlamıyla ağızları açık bıraktı. 25 mAh'lik bataryaya sahip bu minik kulaklık, şarj edilebiliyor ve kulağa tam oturacak şekilde tasarlanmış. Videoda, antep fıstığından yapılan kulaklığın kulağa takıldığını ve kutusuna yerleştirilebildiğini görmek mümkün.

Kimileri bu tarz projeleri gereksiz bulsa da teknoloji ve yaratıcılığın birleştiği bu çalışma, sınırları zorlamanın ve inovatif düşünmenin ne kadar ileri gidebileceğini kanıtlıyor...