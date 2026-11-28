NBA Kupası'nda Miami Heat, deplasmanda New York Knicks'i 108-105 mağlup etti. Bu sonuçla Knicks'in altı maçlık galibiyet serisi sona erdi. Heat'te Giannis Antetokounmpo, 22 sayının yanı sıra 23 ribauntla kariyer rekorunu kırdı. Bam Adebayo ise galibiyete 25 sayıyla katkı sağladı. Knicks oyuncusu Jalen Brunson, 27 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

ADEM BONA'DAN 3 RİBAUNT, 1 BLOK

Philadelphia 76ers, deplasmanda Indiana Pacers'ı 111-87 yendi. LeBron James, karşılaşmayı 21 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistle tamamladı. 76ers forması giyen milli oyuncu Adem Bona, 3 ribaunt ve 1 blok kaydetti. Pacers'ta Jay Huff 18, Andrew Nembhard ise 14 sayı üretti.