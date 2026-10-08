Süper Lig'in 7. haftasında görev alacak hakemler belirlendi. Hakem atamalarında MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor, görev üstlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında görev alacak hakemler şunlar:

İşte Süper Lig'in 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler:

YARIN

20.00 Galatasaray - Kasımpaşa : Halil Umut Meler

10 EKİM CUMARTESİ

13.30 Gençlerbirliği - Amed SF : Ümit Öztürk

16.00 Alanyaspor - Erzurumspor FK : Davut Dakul Çelik

16.00 Samsunspor - Trabzonspor : Oğuzhan Çakır

19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe : Ozan Ergün

11 EKİM PAZAR

13.30 Konyaspor - Başakşehir FK : Batuhan Kolak

16.00 Gaziantep FK - Çorum FK : Gürcan Hasova

19.00 Beşiktaş - Kocaelispor : Abdullah Buğra Taşkınsoy

12 EKİM PAZARTESİ

20.00 Eyüpspor - Göztepe : Atilla Karaoğlan

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