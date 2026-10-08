Süper Lig'in 7. haftasında görev alacak hakemler belirlendi. Hakem atamalarında MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor, görev üstlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında görev alacak hakemler şunlar:
İşte Süper Lig'in 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler:
YARIN
20.00 Galatasaray - Kasımpaşa : Halil Umut Meler
10 EKİM CUMARTESİ
13.30 Gençlerbirliği - Amed SF : Ümit Öztürk
16.00 Alanyaspor - Erzurumspor FK : Davut Dakul Çelik
16.00 Samsunspor - Trabzonspor : Oğuzhan Çakır
19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe : Ozan Ergün
11 EKİM PAZAR
13.30 Konyaspor - Başakşehir FK : Batuhan Kolak
16.00 Gaziantep FK - Çorum FK : Gürcan Hasova
19.00 Beşiktaş - Kocaelispor : Abdullah Buğra Taşkınsoy
12 EKİM PAZARTESİ
20.00 Eyüpspor - Göztepe : Atilla Karaoğlan