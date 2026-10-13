Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig müsabakalarından seçilen pozisyonlardaki hakem kararlarına ilişkin analiz yaptı.

MHK'den yapılan açıklama şöyle:

"MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor tarafından, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig müsabakalarından seçilen pozisyonlara ilişkin REPU* kapsamında hazırlanan Hakem Kararları Analizi sizlerle.

Hakem kararlarının teknik kriterler doğrultusunda ele alındığı bu analizler, sezon boyunca belirlenen periyotlarda kamuoyuyla paylaşılacaktır.

TALİMAT DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLDİ

MHK, talimat değişikliğine gidilerek İngilizce 'f... off' tepkisinin de, 'f... you' gibi ağır hakaret olarak adlandırıldığını ve kırmızı kartla cezalandırılacağını açıkladı.