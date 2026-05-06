The Information'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, popüler yapay zeka girişimi Anthropic ile teknoloji devi Google arasında rekor kıran bir anlaşmaya imza atıldı.

Anlaşma kapsamında Anthropic, önümüzdeki beş yıl boyunca Google’ın bulut altyapısı ve işlemci kapasitesi için toplam 200 milyar dolarlık ödeme yapacak.

Bu taahhüt Google'ın geçtiğimiz hafta yatırımcılara açıkladığı ve müşterilerin sözleşmeye bağlı ödeme sözlerini içeren "gelir birikiminin" yaklaşık yüzde 40'ına tekabül ediyor. Haber sonrası Google’ın çatı şirketi Alphabet’in hisseleri borsa sonrası işlemlerde yüzde 2 değer kazandı.

ALTYAPI VE İŞLEMCİ KAPASİTESİNDE DEV ATILIM

Anthropic, geçtiğimiz nisan ayında Google ve çip ortağı Broadcom ile çok yıllı bir kapasite anlaşması daha imzalamıştı. Şirket bu kapsamda 2027 yılından itibaren devreye girmesi planlanan ve "gigawatt" ölçeğinde ölçülen devasa bir Tensor İşlem Birimi (TPU) kapasitesine sahip olmayı hedefliyor.

Alphabet ise bir yandan Anthropic’e 40 milyar dolara varan doğrudan yatırım yaparken, diğer yandan küresel yapay zeka yarışındaki en büyük rakiplerinden biri olan bu girişimle bağlarını kuvvetlendirmeye devam ediyor.

BULUT SAĞLAYICILARININ YENİ GÜCÜ: ANTHROPIC VE OPENAI

ABD merkezli dijital haber platformunun raporuna göre Anthropic ve OpenAI tarafından imzalanan sözleşmeler, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure ve Google Cloud gibi devlerin toplam 2 trilyon dolarlık sipariş defterinin yarısından fazlasını oluşturuyor.

ANTHROPIC'IN ÇEŞİTLENDİRME STRATEJİSİ

Yapay zeka modeli "Claude" ailesine olan yoğun talep, Anthropic'i daha fazla işlem gücü elde etmek için ardı ardına büyük anlaşmalar yapmaya itiyor. Şirketin diğer önemli hamleleri ise şöyle:

Geçtiğimiz ay bulut altyapı firması CoreWeave ile çok yıllı bir sözleşme imzalandı.

Yıl sonuna kadar Amazon’un ürettiği çipler üzerinden yaklaşık 1 gigawattlık kapasite güvence altına alınacak.

Anthropic; Claude modellerini Amazon Trainium, Google TPU ve Nvidia GPU gibi farklı donanımlar üzerinde eğitmeye devam ediyor.

ALPHABET NVIDIA'YI ZORLUYOR

Bu devasa iş birlikleri ve bulut işindeki patlama, Alphabet’in piyasa değerini de zirveye taşıdı. Yapay zeka yatırımlarının etkisiyle hisselerinde rekor artış yaşayan Alphabet, dünyanın en değerli şirketi ünvanı için Nvidia’yı geride bırakmanın eşiğine geldi.