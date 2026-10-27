Claude sohbet robotunun üreticisi Anthropic, ABD’deki halka arzına hazırlanırken yatırımcılara yapay zekânın taşıdığı tehlikeleri de anlattı. Şirket, gelişmiş sistemlerin yeterli güvenlik önlemleri, denetim ve koruma mekanizmaları olmadan geliştirilmesi ve kullanılması halinde insanlık için felaket niteliğinde veya varoluşsal riskler oluşturabileceğini bildirdi.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre Anthropic, halka arz başvurusunda özellikle sistemlerin kötüye kullanılması, kopyalanması, silah haline getirilmesi ya da yüksek düzeyde özerklikle çalışmasına izin verilmesinin risklerine dikkat çekti. Bu endişelerin siyasetçiler, düzenleyici kurumlar, araştırmacılar ve şirket içindeki kişiler tarafından dile getirildiğini belirtti.

HALKA ARZIN TARİHİ VE FİYATI BELİRSİZ

Nasdaq’ta ANT koduyla işlem göreceğini açıklayan Anthropic, henüz piyasaya sürülecek hisse sayısını, fiyat aralığını veya halka arz tarihini duyurmadı. Şirketin piyasa değerinin, yaz aylarında yaklaşık 1,8 trilyon dolarlık ilk değerlemeyle tarihin en büyük halka arzını gerçekleştiren SpaceX’i geride bırakması bekleniyor.

Anthropic, halka açılan ilk tamamen yapay zekâ odaklı şirket olacak. Bu nedenle halka arzın, yatırımcıların teknolojinin geleceğine yaklaşımı açısından bir test niteliği taşıması bekleniyor.

Beş yıl önce üst yönetici Dario Amodei, kız kardeşi Daniela Amodei ve beş kişi tarafından kurulan şirket, haziranda halka açılma niyetini duyurmuştu. Başlıca rakibi OpenAI da kısa süre sonra benzer bir adım attı. OpenAI’ın planlarına aşina bir kişinin aktardığına göre, bu şirketin halka arzının gelecek yılın başlarında gerçekleşmesi bekleniyor.

16,3 MİLYAR DOLAR GELİRE KARŞILIK 80,7 MİLYAR DOLARI AŞAN ZARAR

Anthropic, yılın ilk yarısında 16,3 milyar dolar gelir elde ettiğini, zararlarının ise 80,7 milyar doları aştığını bildirdi. Şirket, ilk bakışta “sorumsuzca büyük” görünebilecek ileriye dönük yatırımlar yapacağını da açıkladı.

“Genel olarak cesur ama sağduyulu olmayı ve başarılı yatırımlardan oluşan geçmişimizle güven kazanmayı hedefleyeceğiz” diyen şirket, başarısının büyük ölçüde en gelişmiş yapay zekâ modellerini geliştirme kabiliyetine bağlı olduğunu vurguladı. Anthropic, “Bunu başaramamamız işimizi olumsuz etkileyebilir” uyarısında bulundu.

RİSKLERE YAKLAŞIK 90 SAYFA AYRILDI

Başvuru dosyasındaki yaklaşık 90 sayfalık risk faktörü bölümünde şirket, bulut bilişim sağlayıcılarına, yoğun taleple karşı karşıya olan Tayvanlı çip üreticilerine ve ABD’de yoğunlaşmış veri merkezlerine bağımlılığını sıraladı.

Çocukların veya intihar riski taşıyan kişilerin yapay zekâ kullanımına ilişkin endişelere de yer veren Anthropic, modellerle bağlantılı zararlardan kaynaklanabilecek düzenleyici müdahalelere dikkat çekti. Sistemlerinin eylemlerinden nerede ve nasıl sorumlu tutulabileceği konusunda belirsizlikler bulunduğunu belirtti.

Anthropic ve OpenAI’ın halka arz niyetlerini açıklamasının ardından, şirketlerin yarı özerk çalışmak üzere tasarlanan yapay zekâ ajanlarını içeren siber güvenlik ihlalleri ve diğer teknolojik sorunlarda artış yaşandı. Her iki şirketin mevcut ve eski çalışanları da gelecekteki olası zararları önleyecek yeterli kapasite olmadan teknolojinin geliştirildiği uyarısında bulundu.

Anthropic’in pazartesi günü borsaya açılma planlarını açıklamasıyla aynı gün, Elvis Presley’nin müzik eserlerinin hak sahipleri de şirkete dava açtı. Hak sahipleri, Claude’u eğitmek için Presley’ye ait yüzlerce şarkının kullanıldığını öne sürdü.

TIP VE EKONOMİ İÇİN FAYDA BEKLENTİSİ

Anthropic, risklerin yanında teknolojinin olası faydalarını da anlattı. İnsanlara fayda sağlayacak yapay zekâ geliştirme taahhüdünü yineleyen şirket, bu teknolojinin farklı alanlarda “insan faaliyetlerinin her alanında devrim yaratma kapasitesine sahip milyonlarca sanal ajanı” ortaya çıkarabileceğini öngördü.

Şirket, yapay zekânın biyoloji ve tıptaki ilerlemeyi hızlandırarak kanser ve Alzheimer dahil çeşitli hastalıkların tedavilerinin bulunmasına yardımcı olabileceğini, verimliliği artırarak ekonomik büyümede sürekli hızlanma sağlayabileceğini savundu.

Raymond James Investment’ın baş piyasa stratejisti Matt Orton, yatırımcıların mali tablolarda hızlı büyümenin yanında hızlı zararlar görmeyi de beklediğini, bu nedenle açıklanan durumun sürpriz olmadığını söyledi. BBC’ye konuşan Orton, “Bu başvurudaki ayrıntıların ortaya çıkması piyasalara daha fazla görünürlük sağlayacaktır çünkü gelir artışının nereden geldiğini bilmemiz gerekiyor” dedi.

Andersen Capital Management’ın kurucusu Peter Andersen ise Reuters’a yaptığı açıklamada, halka arz planlarını “yapay zekânın gelişiminde önemli bir dönüm noktası” olarak nitelendirdi. Andersen, şirketin borsadaki ilk performansının, yatırımcıların yapay zekâ geliştirme çalışmalarına para aktarmayı sürdürme eğiliminin önemli bir göstergesi olacağını belirtti.