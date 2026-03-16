Yeni keşfedilen yapı, İskoçya boyunca uzanan Antonine Duvarı’nın yanında inşa edilmişti. Roma İmparatorluğu tarafından fethedilen güney İskoçya ile kontrol altına alınamayan kuzey bölgeleri ayıran bu savunma hattı, büyük ölçüde toprak malzemelerden oluşturuldu. Yaklaşık 62 kilometre uzunluğundaki duvarın inşasına, Roma İmparatoru Antoninus Pius’un emriyle MS 142 yılında başlandı.

Antonine Duvarı boyunca kaleler, küçük karakollar, askeri kamplar, hamamlar ve asker ile erzakların hızlı hareketini sağlayan bir askeri yol bulunuyordu. Ancak Roma ordusunun kuzeyden geri çekilmesiyle birlikte savunma hattı MS 165 yılında terk edilerek birlikler İngiltere’nin kuzeyindeki Hadrian Duvarı’na döndü.

Yeni keşfedilen fortletin MS ikinci yüzyıl ortaları ile üçüncü yüzyıl ortaları arasına tarihlendiği radyokarbon analizleriyle ortaya kondu. İskoçya’nın Bearsden kasabasında, Glasgow’un yaklaşık 8 kilometre kuzeybatısında yer alan yapı, Antonine Duvarı’nın hemen güney tarafındaki yüksek bir arazi üzerine kuruldu. Arkeologlara göre bu konum, özellikle Roma kontrolü dışında kalan kuzey bölgelerine doğru geniş bir görüş alanı sağlıyordu.

Araştırmacılar, fortletin yakınlardaki bir Roma kalesini de görebilecek konumda olduğunu ve olası bir düşman hareketi tespit edildiğinde garnizona sinyal gönderme amacıyla kullanılmış olabileceğini belirtiyor. Antonine Duvarı üzerindeki benzer karakolların genellikle aynı anda 20 ila 50 askeri barındırabilecek kapasiteye sahip olduğu ifade edildi.

Fortlet ilk kez 2017 yılında, bir özel konutun arka bahçesinde inşaat öncesi yapılan arkeolojik inceleme sırasında tespit edildi. Daha sonra gerçekleştirilen geniş çaplı kazılar sonucunda elde edilen bulgular, Archaeology Reports Online dergisinde yayımlandı. Yapının taş bir temel üzerine inşa edildiği ve dış kısmında savunmayı güçlendirmiş olabilecek bir hendek bulunduğu da ortaya çıktı.

Guard Archaeology tarafından hazırlanan dijital rekonstrüksiyon, küçük bir Roma garnizonuna ev sahipliği yapabilecek iki bina, iki gözetleme kulesi ile koruma amaçlı hendek ve duvar sistemlerini gösteriyor. Araştırmacılara göre bu fortlet, Antonine Duvarı boyunca uzanan Roma savunma ağının ayrılmaz bir parçası olarak görev yaptı.