Yunanistan'da 3 bin yıldan daha eski 91 tarihi nesne üzerinde yapılan analizlerde, antik elitlere ait 13 yüzüğün meteorit demirinden üretildiği belirlendi. Bu bulgu, Minos ve Miken medeniyetlerindeki saray elitlerinin statü göstergesi olarak Dünya dışı kaynaklı metalleri tercih ettiğini gösterdi.

METEORİT YÜZÜKLER GÜÇ SEMBOLÜ OLARAK KULLANILDI

X-ışını yöntemiyle incelenen 13 yüzüğün tamamında yüksek oranda nikel tespit edildi. Yüzüklerin altın ve gümüş gibi değerli metallerle işlendiği, üzerlerinde ise mühür taşımaya uygun özel yuvaların yer aldığı görüldü.

İncelenen takılar Miken ve Minos medeniyetlerine ait gösterişli mezar alanlarında çıkarıldı. Yüzüklerden birinin Minos nekropolünde bir baş rahibin parmağında bulunması, meteorit demirinin en üst düzey dini ve siyasi otorite sembolü olarak kullanıldığını kanıtladı.

UZAY DEMİRİ MISIR'DAN İTHAL EDİLDİ

Yunanistan'ın nemli iklimi ve kıyı coğrafyası meteoritlerin korunmasını engelliyor. Mısır'ın kurak çölleri ise meteoritlerin yapısını bozmadan saklanmasına imkan tanıyor. Bilim insanları, yüzüklerde kullanılan meteorit malzemesinin Mısır'dan ithal edildiğini ifade ediyor.

Anadolu'ya kıyasla Yunanistan bölgesinde yapay demir kullanımının daha geç başladığı kaydedildi. Meteorit demirinden yapılan yüzük modasının milattan önce 1200 civarında sona erdiği belirlendi.