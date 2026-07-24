UNESCO, Rusya'nın işgali altındaki Kırım'da bulunan antik Kherson kentini "Tehlike Altındaki Dünya Mirası" listesine aldı. Kararın gerekçesi olarak bölgede yürütülen inşaat faaliyetleri ve arkeolojik kazıların, tarihi alanın özgünlüğü ile bütünlüğüne kalıcı zarar verme riski gösterildi.

Fransız haber ajansı AFP'nin aktardığına göre, UNESCO Dünya Mirası Komitesi, Karadeniz kıyısında günümüz Sivastopol kenti yakınlarında bulunan antik Kherson'daki son gelişmeleri değerlendirerek alanın tehlike altında olduğuna hükmetti.

Antik kentin özgünlüğü risk altında

Kırım Yarımadası'nın güneybatısında yer alan ve MÖ 5. yüzyılda Dor Rumları tarafından kurulan Kherson, Karadeniz havzasının en önemli arkeolojik alanlarından biri olarak kabul ediliyor. UNESCO, antik kenti 2013 yılında Dünya Mirası Listesi'ne dahil etmişti. Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmesinden bu yana örgütün bölgeye doğrudan erişimi bulunmuyor.

Uydu görüntüleri endişe yarattı

UNESCO, uydu görüntülerinin bölgede yeni yapıların inşa edildiğini ortaya koyduğunu belirtti. Görüntülerde, Ukrayna'nın Rus işgali sırasında inşa edildiğini öne sürdüğü yeni bir amfitiyatro da yer alıyor.

Komite tarafından kabul edilen kararda, inşaat faaliyetleri ve bunlara eşlik eden arkeolojik kazıların, sit alanının "özgünlüğünü ve bütünlüğünü önemli ölçüde etkilediği" vurgulandı. UNESCO ayrıca, alanın korunmasından sorumlu tüm taraflara, geri dönüşü olmayan zararlara yol açabilecek yeni müdahalelerden kaçınılması çağrısında bulundu.

Ukrayna memnun, Rusya kararı reddetti

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, UNESCO'nun kararını memnuniyetle karşıladı. Sibiha, X hesabından yaptığı paylaşımda Rus işgal yönetimini antik kenti "yok etmekle" suçladı.

Rusya ise UNESCO'nun kararını tanımadığını açıkladı. Rusya'nın UNESCO Daimi Temsilcisi Rinat Alyautdinov, "Antik kenti ve anıtlarını korumak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

500'den fazla kültürel miras alanı zarar gördü

UNESCO'nun verilerine göre, Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı işgalini başlatmasından bu yana ülkede 500'den fazla kültürel miras alanı hasar gördü. Bunlar arasında çok sayıda kilise, müze ve tarihi anıt bulunuyor.

AFP'nin aktardığı bilgiye göre, geçen hafta düzenlenen bir Rus saldırısı, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Kiev-Pechersk Lavra Ortodoks Manastırı yerleşkesindeki Meryem Ana Katedrali'nde de yangına neden oldu.