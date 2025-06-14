Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve Halikarnas Kürek Kulübü’nü kurarak sporcu yetiştiren Milli Kürekçi ve antrenör Celal Gürsoy evinde düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gürsoy kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve Halikarnas Kürek Kulübü’nü kurarak sporcu yetiştiren Milli Kürekçi ve antrenör 75 yaşındaki Celal Gürsoy evinde düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gürsoy kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

1966-1974 yılları arasında aktif kürekçilik ve takım kaptanlığı yapan Gürsoy, 1976-1979 yılları arasında hem aktif kürekçi hem de antrenör olarak Galatasaray’da görev aldı. 1969 yılında İki Çifte teknesiyle Avrupa 12.’si oldu. Uluslararası yarışmalarda altın, gümüş ve bronz madalyalar kazandı.

1978-1979 yıllarında Anadoluhisarı Spor Akademisi’nde açılan Kürek Kürsüsünde hocalık yaptı. 1980-1984 yılları arasında Almanya’da “Frankfurter Germania 1869” kulübünde antrenör olarak görev yaptı. 1981’de Ratzeburg Kürek Akademisinden antrenörlük diploması aldı.

Sporculuk ve eğitmenliğin yanı sıra yazarlığıyla da tanındı. 1998 yılında “Barter El Kitabı”, 2013 yılında “Galatasaray’da Kürek Tarihi 1” ve 2014 yılında “Olimpiyatlarda Kürek” adlı kitapları yayımlandı.

Emeklilik sonrası yerleştiği Bodrum’da kurucusu olduğu Halikarnas Kürek Kulübü ile her yaştan Bodrumluyu kürek sporuyla tanıştırdı. Denize, doğaya ve sporun birleştirici gücüne tutkuyla bağlıydı. Yazdığı köşe yazılarında sporun sadece bir yarış değil, bir yaşam disiplini olduğunun altını çizdi.

Evli ve iki kız çocuğu babası olan Celal Gürsoy’un vefatı, ailesi, spor camiası ve Bodrum’da onu tanıyan herkes için büyük bir kayıp oldu. Kürek Federasyonu Gürsoy’un ölümü ile ilgili taziye mesajı yayınladı.