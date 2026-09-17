Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan ve uzun yıllardır yağma edilen Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) betona gömülmeye devam ediyor. AOÇ arazisine inşa edileceği açıklanan yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı binası için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ihaleye çıkacak.

TOKİ’nin yeni bakanlık binası için “Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yeni Hizmet Binası İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi” adı altında ihale çıktığı ve ihalenin 15 Ekim’de düzenleneceği açıklandı.

97 bin 630 metrekare inşaat alanına sahip olacağı açıklanan yeni bakanlık binası AOÇ’nin bir parçası olan Etimesgut Erler Mahallesi’nde inşa edilecek. Aile Bakanı’nın makam odası yaklaşık 210 metrekare büyüklüğünde olacak. Makam odasının arkasında yemek ve dinlenme odası ile banyo yer alacak.

MARKETİNDEN BERBERİNE...

Binada dört bakan yardımcısının odasının arkasında dinlenme odasının yer alacağı belirtildi. 10 bakan danışmanı için odanın da düşünüldüğü bakanlık binasında kadın ve erkekler için ayrı spor salonu, market, ayakkabıcı, kuaför, berber, terzi, banka ve VIP bekleme odası da bulunacak.

Bakanlık yerleşkesine Lübnan Sediri, Himalaya Sediri ve İspanyol Göknarı gibi ağaçlar dikilecek. Ayrıca binanın bazı bölümlerinde kurşun geçirmez pencere, kapı ve giydirme cephe sistemleri kullanılacak.

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ KÜÇÜLÜYOR

Cumhurbaşkanlığı Sarayı 2012’de yapıldı

AOÇ arazisi üzerine 2012 yılında Cumhurbaşkanlığı Sarayı inşa edilmeye başlandı ve yapımı 2014 yılında tamamlandı. Yargıya taşınan olayda Danıştay, birinci derece sit alanı olan bölgeyle ilgili saraya “kaçak yapı” kararı verdi.

37 bin metrekaresi ABD Elçiliği binası

ABD, 88 milyon dolara aldığı arazi üzerine, 580 milyon dolar harcayarak Büyükelçilik binası yaptı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi 37 bin metrekarelik arsanın satışı nedeniyle dava açtı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi satış kararını bozdu.

Eski bakanın hastanesine bina

Sit alanı statüsüne rağmen Medipol Üniversitesi için inşaat çalışması başlatıldı. Arazinin 30 yıllığına eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu vakfa verildiği ortaya çıktı. Mahkemenin iptal kararlarına rağmen çalışmalar sürdü.

