Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor 19 Mart operasyonlarının yıl dönümünde dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Paylaşımında "Bugün, Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğünü kaybetmesinin ve İstanbul’un Belediye Başkanını yitirmesinin üzerinden 1 yıl geçti" ifadesine yer veren Amor şöyle devam etti: Hukukun üstünlüğü ile zor yoluyla yönetim arasındaki küresel mücadele Türkiye’de de sürüyor. Avrupa Birliği bu konuda sessiz kalmamalı, Avrupa Parlamentosu da kalmayacak: Ekrem Bey hapiste olmamalı. Today marks 1 year since @ekrem_imamoglu lost his freedom, since Istanbul lost its Mayor. The worldwide battle between the rule of law and the rule by force is also unfolding in 🇹🇷. The 🇪🇺 should not be silent before it, the @Europarl_EN won't be: Ekrem bey should not be in jail pic.twitter.com/o4fIIlDwpS — Nacho Sánchez Amor (@NachoSAmor) March 19, 2026

