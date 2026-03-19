Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor 19 Mart operasyonlarının yıl dönümünde dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

Paylaşımında "Bugün, Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğünü kaybetmesinin ve İstanbul’un Belediye Başkanını yitirmesinin üzerinden 1 yıl geçti" ifadesine yer veren Amor şöyle devam etti:

Hukukun üstünlüğü ile zor yoluyla yönetim arasındaki küresel mücadele Türkiye’de de sürüyor. Avrupa Birliği bu konuda sessiz kalmamalı, Avrupa Parlamentosu da kalmayacak: Ekrem Bey hapiste olmamalı.

 