Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bir apartmanın bahçesinde meydana gelen olayda, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi ile bir kadın arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine şüpheli, kadını darbetmeye başladı.

KAÇMAYA ÇALIŞAN KADINI SOKAKTA YAKALADI

Saldırganın elinden kurtularak sokağa doğru kaçmaya çalışan kadın, şüpheli tarafından yakalandı. Kadını tekme ve yumruklarla darbetmeyi sürdüren ve yere düşmesine rağmen saldırısına devam eden şahsa çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cep telefonu kamerasına da yansıyan olayın ardından şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.