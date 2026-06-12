Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi Balıkçıoğlu Caddesi üzerinde yer alan 4 katlı bir apartmanın bahçesinde dün saat 16.00 sıralarında bir kişi hareketsiz halde bulundu. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde, üzerinden Ufuk Kılıç (34) adına kimlik çıkan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin cansız beden üzerinde yaptığı incelemelerde, Kılıç'ın boyun ve bilek bölgelerinde kesikler olduğu tespit edildi. Cenazenin yanında bir adet kesici alet bulundu.