Miami’de yaşayan 26 yaşındaki influencer Sydney Schiffer, apartmanındaki sıra dışı bir özelliği gösterdiği video ile sosyal medyada gündem oldu. Sydney, genellikle güzellik ve yaşam tarzı içerikleri paylaştığı sosyal medyada, apartmanında keşfettiği ilginç bir özelliği gösterdiği video ile büyük ilgi gördü.

Videonun başında, Sydney "Apartmanımın en iyi özelliği şuna bakın" diyerek izleyicilerde merak uyandırırken ardından kapıyı açtı. Kapıyı açtığında apartmanın içinde, temel ihtiyaç malzemelerinden atıştırmalıklara kadar her şeyin bulunduğu küçük bir süpermarket vardı.

Sydney, izleyicilerine, "Kurabiye yapmak istiyordum ama tereyağım ve sütüm bitmişti" dedi ve buzdolabından tereyağı ve süt aldı. Markette bulunan cips, çikolata, patlamış mısır, içecekler ve daha birçok ürünü gösterdi. Ayrıca, günlük yaşamda sıkça kullanılan süt, ekmek, kahve ve evcil hayvan maması gibi ürünlerin de bu mini markette yer aldığını belirtti.

Videonun ilerleyen kısmında ise Sydney, ödeme yapmadan önce otomatik ödeme sistemini kullanarak alışverişini tamamladığını gösterirken, "Bir apartman için şimdiye kadar yapılmış en iyi şey" diyerek bu özellik karşısındaki hayranlığını dile getirdi ve "Burada sonsuza kadar yaşamak isterim" ifadelerine yer verdi.

Videoyu izleyenler, apartmanında bulunan bu marketi büyük bir şaşkınlıkla karşılarken, birçok kişi bu uygulamanın kendi binalarında da yer almasını istedi.