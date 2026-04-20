Lüks otomobil dünyasının zirvesindeki Rolls-Royce, kuralları baştan yazan tamamen elektrikli yeni modeli "Project Nightingale" ile sektörde eşine az rastlanır bir başarıya imza attı.

Markanın New York’taki Özel Ofisi tarafından tanıtılan ve sadece 100 adetle sınırlı tutulan bu özel koleksiyon, resmi olarak satışa sunulmasına vakit kalmadan tamamen tükendi. Rolls-Royce Kuzey Amerika CEO’su Martin Fritsches ve bölge müdürü Brownridge tarafından "ilk Özel Tasarım Koleksiyonu" olarak nitelendirilen Nightingale, markanın yeni Coachbuild serisinin öncü üyesi olma özelliğini taşıyor.

6 METRE UZUNLUĞUNDA VE TAMAMEN ELEKTRİKLİ

Geçmişin ihtişamlı ve devasa lüks otomobillerine bir saygı duruşu niteliğinde olan araç, 1920’li yılların yüksek hızlı "torpido" formundaki 16EX ve 17EX gibi deneysel prototiplerinden ilham alıyor. Altı metreye yaklaşan uzunluğu ve tamamen elektrikli motoruyla 21. yüzyıl mühendisliğini nostaljik hatlarla birleştiren Nightingale, Rolls-Royce’un çok daha yüksek maliyetli butik tasarımları ile standart üretim modelleri arasındaki boşluğu dolduruyor.

TANESİ BİR APARTMAN PARASI KADAR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, her biri donanım seçeneklerine bağlı olarak 4 ile 5 milyon dolar arasında değişen bir fiyat etiketine sahip olan araçların parasıyla bir apartman satın alınabiliyor.

Bu hamleyle birlikte markanın kasasına toplamda 500 milyon dolarlık devasa bir girdi sağlayacak. Geçtiğimiz yıl toplamda 6 bin adetten az araç üreten butik bir üretici için bu rakam tarihi bir ticari başarı olarak değerlendiriliyor. Otomobil dünyasında heyecan yaratan bu sessiz devlerin sahiplerine teslimatının ise 2028 yılına kadar sürmesi bekleniyor.