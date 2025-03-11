Geçtiğimiz yıl, Bakanlık, valiliklere şarj cihazı kurulumu ile ilgili süreçleri kolaylaştıracak bir yazı göndermişti. Bugün ise, Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme ile, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde önemli bir değişiklik yapıldı.

Yönetmeliğin 59. maddesine eklenen yeni düzenlemeyle, apartmanlar ve sitelerde ortak kullanım alanlarında şarj cihazı kurulumu için artık yapı ruhsatı alınmasına gerek kalmadı. Bu değişiklik, şarj altyapısının daha hızlı bir şekilde yayılmasını sağlayacak.

APARTMAN VE SİTELERDE ŞARJ CİHAZI KURULUMU KOLAYLAŞIYOR

Yeni düzenleme, apartmanlar ve sitelerde şarj cihazı kurulumunu önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Artık, kurulum için tüm kat maliklerinin değil, sadece çoğunluğun onayı yeterli olacak. Kat maliklerinin yarısından fazlasının onayı alınarak şarj cihazı kurulumu yapılabilecek. Bu sayede, daha geniş bir kullanıcı kitlesine hizmet verilmesi sağlanacak.

MÜSTAKİL EVLERDE ŞARJ KURULUMU SERBEST

Müstakil ev sahipleri için ise durum farklı. Kendilerine ait park alanı bulunan ev sahipleri, şarj cihazı kurulumunu tamamen kendi inisiyatiflerine göre yapabilecekler. Bu kurulumlar, çevreye zarar vermediği sürece herhangi bir kısıtlama ile karşılaşmayacak. Ayrıca, Bakanlık yetkilileri, evde basit bir prizle de şarj işleminin yapılabileceğini belirterek, her araç sahibine 22 kW güç tahsis edilmesine gerek olmadığını vurguladı.

Yeni düzenlemeler, elektrikli araç kullanıcılarının şarj ihtiyaçlarının daha kolay ve hızlı bir şekilde karşılanmasını sağlayacak. Şarj cihazı kurulumunun basitleşmesi ve müstakil evlerde serbestlik, elektrikli araçların kullanımını daha da cazip hale getirecek ve şarj altyapısının yaygınlaşmasına önemli bir katkı sağlayacak.

RESMİ GAZETE'NİN KARARINDA YER ALAN İFADELER:

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "kendi ihtiyacı için yapılacak güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "site ve apartmanların ortak otopark alanlarında elektrikli araç şarj ünitelerinin kurulumu için yapılması zaruri olan elektrik tesisatı" ibaresi eklenmiştir.