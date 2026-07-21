Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde 17 Temmuz Cuma günü bir apartmanda ilginç bir hırsızlık olayı meydana geldi. Binaya giren bir şüpheli, dairelere ait kapı zillerini yerinden sökerek çaldıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Zillerinin çalındığını fark eden bina sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ Olayın ardından çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını mercek altına alan polis ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin 28 yaşındaki O.G. olduğunu belirledi. Kimlik tespitinin ardından harekete geçen ekipler, şüpheliyi Esenyurt'ta düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİ SERBEST Gözaltına alınan O.G., emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli, mahkemece serbest bırakıldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.