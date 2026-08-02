Olay, saat 11.00 sıralarında Meram ilçesi Konevi Mahallesi Emirdilhan Sokak'ta bulunan bir apartmanın ikinci katında yaşandı. Apartman yöneticisi Ramazan Şimşek, binada kiracı olarak ikamet eden Ali İhsan A.'nın dairesine giderek birikmiş aidat borcunu ödemesini talep etti. İddiaya göre Ali İhsan A., istenen borç miktarının fazla olduğunu belirterek duruma itiraz etti. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
BIÇAKLA YAKALANDI
Kavga sırasında mutfaktan bir bıçak alan Ali İhsan A., apartman yöneticisi Ramazan Şimşek'i karnından yaraladı. Gürültüyü duyan komşuların durumu yetkililere bildirmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan Şimşek tedavi altına alındı.
Yaralanan yöneticinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Şüpheli Ali İhsan A. ise olayda kullandığı bıçakla birlikte polis ekiplerince gözaltına alındı. Konuya ilişkin başlatılan adli inceleme sürüyor.