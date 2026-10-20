Apartman ve site yaşamının en sık karşılaşılan krizlerinden biri olan ortak alanlara çöp bırakma alışkanlığı artık sadece komşuluk ilişkilerini zedelemekle kalmıyor, doğrudan cebe de yansıyor.

Artan şikayetler üzerine denetimlerini sıkılaştıran belediyeler; koridorlara, merdiven boşluklarına veya yangın merdivenlerine çöp bırakan daire sakinlerine binlerce lirayı bulan idari para cezaları kesmeye başladı.

TEK BİR FOTOĞRAFLI İHBAR YETERLİ SAYILIYOR

Yeni düzenlemeyle birlikte uyarılara rağmen kapı önüne çöp bırakmaya devam eden komşular için cezai süreç oldukça pratikleşti.

Apartman sakinlerinin kural ihlalini belgeleyen tek bir fotoğrafla belediyelerin Zabıta Müdürlüklerine başvurması, işlemin başlaması için yeterli görülüyor. İhbar üzerine adrese intikal eden zabıta ekipleri, tuttukları resmi tutanakla kuralı ihlal eden daireye doğrudan cezai işlem uyguluyor.

CEZALAR KABAHATLER VE ÇEVRE KANUNU'NA DAYANIYOR

Uygulanan yaptırımlar, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ile 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun çevre kirliliğine ilişkin maddelerine dayandırılıyor.

İdari para cezalarının tutarı bulunulan şehre, ilçeye ve ihlalin boyutuna göre farklılık gösterse de özellikle büyükşehirlerde 1.000 TL ile 6.923 TL arasında değişen ciddi yaptırımlar uygulanıyor. İhlalin tekrarı halinde ise cezalar katlanarak artıyor.

AYAKKABILIK VE BİSİKLER KOYMAK DA YASAK

Kat Mülkiyeti Kanunu çerçevesinde değerlendirmede bulunan hukukçular; koridor, merdiven boşluğu ve yangın merdiveni gibi noktaların "ortak alan" statüsünde olduğunu vurguluyor.

Bu alanlara yalnızca çöp poşeti bırakmanın değil; ayakkabılık, bisiklet, bebek arabası veya eski eşya koymanın da mevzuata aykırı olduğu ve benzer yaptırımlara yol açabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar, hem yüksek cezalarla karşılaşmamak hem de huzurlu bir yaşam alanı sunmak adına ortak alan kurallarına titizlikle uyulması gerektiğinin altını çiziyor.