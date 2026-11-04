Milyonlarca apartman, kooperatif ve site sakinini yakından ilgilendiren ortak elektrik faturalarında tarife değişikliğine gidiliyor.

Yıllık tüketimi 3 bin ile 4 bin kilovatsaat aralığında seyreden binaların ortak kullanım giderleri, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren katlanacak.

Bireysel tüketimlerin yanı sıra bina bütçelerini sarsacak yeni düzenlemenin, yönetimlerin aylık topladığı aidatları doğrudan yukarı çekeceği belirtiliyor.

UYGULAMA 1 OCAK 2027'DE BAŞLIYOR

Düzenlemenin detaylarını kamuoyuna aktaran YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Tüm apartman sakinlerinin dikkatine!” uyarısında bulundu.

Yavuzyılmaz, EPDK'nin hayata geçireceği yeni uygulamanın konut sakinlerinin cebini sadece ev içindeki sayaçlarla değil, bina genelindeki ortak kullanım noktaları üzerinden de zorlayacağını kaydetti.

ASANSÖR VE MERDİVEN OTOMATİĞİ GİDERLERİ İKİYE KATLANACAK

Bina yönetimlerinin düzenli olarak ödediği merdiven aydınlatması, asansör ve hidrofor elektrik bedellerinin yeni tarife baremleri nedeniyle yüzde 82 ile yüzde 104 arasında yükseleceği ifade edildi.

Yapılan hesaplama örnekleriyle faturaların seyrine ilişkin veriler şu şekilde sıralandı:

2026 yılı genelinde ortak elektrik tüketimi karşılığında toplam 9 bin 864 TL ödeyen bir apartman, 2027 yılında tüketimini değiştirmese dahi 20 bin 112 TL fatura ödemek zorunda kalacak. Bu fark, bütçede yaklaşık yüzde 104’lük bir artış oluşturacak.

Yıllık ortak alan gideri 14 bin 712 TL seviyesinde olan bir diğer binanın ödeyeceği tutar ise 26 bin 808 TL bandına çıkacak ve artış oranı yaklaşık yüzde 82 olarak kayıtlara geçecek.

ARTAN MALİYETLER DOĞRUDAN AİDAT MAKBUZLARINA YANSIYACAK

Ortak alanlara yansıyacak faturanın bina bütçelerindeki zorunlu payı yükselteceğini ve bu tutarların daire başı aidatlara eklenmek durumunda kalacağını belirten Yavuzyılmaz, “AKP’nin elektrik zammı sadece konutların faturalarını değil aynı zamanda apartman aidatlarını da vuracak!” ifadelerini kullandı.