Toplu yaşamın getirdiği sorumluluklar ve komşuluk hakları kapsamında, evlerde yürütülen tamirat ve tadilat çalışmaları belirli saat aralıklarına bağlandı.

Genel toplu konut kuralları doğrultusunda; akşam saat 19.00'dan sabah saat 07.00'ye kadar matkap, hilti ve benzeri yüksek ses çıkaran aletlerin kullanımı yasak kapsamına giriyor. Gündüz saatlerinde ise dinlenme saatlerine ve genel gürültü kurallarına hassasiyet gösterilmesi gerekiyor.

TADİLAT VE MATKAP KULLANIMINDA İZİN VERİLEN SAATLER

Hafta içi günlerde matkap kullanımı ve gürültülü tadilât işleri genel olarak 09:00 ile 19:00 saatleri arasında yapılabiliyor. Ancak bina yönetimleri, yönetim planına dayanarak bu süreyi 17:30 veya 18:00’e kadar sınırlandırma yetkisine sahip bulunuyor.

Ayrıca toplu konutlar ve site yönetimleri tarafından belirlenen kurallara göre, gün içinde 13:00 - 15:00 saatleri arası "öğle dinlenme saati" olarak kabul ediliyor ve bu dilimde gürültülü çalışma yapılmasına izin verilmiyor.

Hafta sonlarında ise Cumartesi günleri kısıtlı saatlerde esneklik sağlansa da, Pazar günleri ve resmi tatil günlerinde gürültülü tamirat ve matkap kullanımı tamamen yasaklanmış durumda.

KURALLARA UYMAYANLARA İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK

Belirtilen zaman aralıklarına uymayarak komşularının huzur ve sükûnunu bozan bina sakinleri için yaptırımlar devreye giriyor. Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca, çevreyi rahatsız edecek boyutta gürültü yapan kişilere idari para cezası kesilebiliyor.

Öte yandan Kat Mülkiyeti Kanunu ve bina yönetim planı çerçevesinde, kuralları ihlal eden kat sakinleri hakkında apartman veya site yönetimleri de gerekli cezai işlemleri uygulama ve resmi uyarıda bulunma hakkını elinde tutuyor.