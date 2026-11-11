Evini daha kullanışlı hale getirmek isteyen kiracılar, özellikle balkonları camla kapatarak kış aylarında da bu alanlardan yararlanmayı tercih ediyor.

Kiralanan konutta yapılacak değişikliklerde yalnızca ev sahibinin onayını almak her zaman yeterli olmuyor.

Türk Borçlar Kanunu'nun 321. maddesine göre kiracı, kiraya verenin yazılı rızası olmadan kiralananda yenilik ve değişiklik yapamıyor. Bu nedenle balkonunu camla kapatmak isteyen kiracının öncelikle ev sahibinden yazılı izin alması gerekiyor.

Ancak balkonun kapatılması binanın dış görünümünü veya ortak alanlarını etkiliyorsa Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri de devreye girebiliyor. Başka bir ifadeyle ev sahibinin verdiği izin, apartman ve site yönetiminden ya da diğer kat maliklerinden alınması gereken izinlerin yerine geçmiyor.

APARTMANDAKİ DİĞER KAT MALİKLERİNİN DE İZNİ GEREKİYOR

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 19. maddesi, ana taşınmazın ortak yerlerinde yapılacak değişikliklere ilişkin hükümler içeriyor.

Kanuna göre kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça ana taşınmazın ortak yerlerinde inşaat, onarım, tesis ve değişiklik yaptıramıyor.

Balkonun dış cephesi, mimari görünümü ve yapılacak uygulamanın ortak alanlara etkisi bu noktada önem taşıyor.

Bu nedenle her balkon kapatma işlemi aynı şekilde değerlendirilmiyor. Yapılacak değişikliğin niteliğine ve binanın onaylı mimari projesine uygunluğuna bakılması gerekiyor.

YARGITAY'DAN BALKONUNU KAPATANLARI İLGİLENDİREN KARAR

Yargıtay 5. Hukuk Dairesinin 23 Mart 2026 tarihli, 2025/9753 Esas ve 2026/4726 Karar sayılı dosyasında da balkonun camla kapatılması nedeniyle yaşanan uyuşmazlık ele alındı.

İstanbul'da görülen davada, onaylı mimari projede balkon olarak gösterilen alanın camla kapatılarak dairenin iç bölümüne dahil edilmesi üzerine eski hale getirme talebinde bulunuldu.

İlk derece mahkemesi, yapılan değişikliğin mimari projeye aykırı olduğu gerekçesiyle balkonun eski haline getirilmesine karar verdi. Bölge Adliye Mahkemesinin de kararı uygun bulmasının ardından dosya Yargıtay'a taşındı.

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi, temyiz itirazlarını reddederek kararı onadı. Böylece söz konusu olayda balkonun eski haline getirilmesine ilişkin hüküm kesinleşti.

EV SAHİBİNDEN İZİN ALAN KİRACILAR NE YAPMALI?

Balkonunu camla kapatmak isteyen kiracıların öncelikle ev sahibinden yazılı izin alması gerekiyor. Bununla birlikte yapılacak uygulamanın mimari projeye, yönetim planına ve kat mülkiyeti mevzuatına uygun olup olmadığı da kontrol edilmeli.

Özellikle binanın dış cephesini veya ortak alanlarını etkileyen değişikliklerde gerekli kat maliki rızaları alınmadan işlem yapılması hukuki uyuşmazlıklara neden olabiliyor.

Gerekli şartlara aykırı yapılan uygulamalar hakkında eski hale getirme talebiyle dava açılması ve mahkeme kararıyla yapılan değişikliğin sökülmesinin istenmesi mümkün olabiliyor. Bu nedenle kiracıların yalnızca ev sahibinin onayına güvenerek tadilata başlamaması gerekiyor.