Sık sık adli vakalara dönüşen otopark tartışmalarına hukuki çerçeveyi çizen Yargıtay kararı net: Tapuda veya resmi yönetim planında aksi bir hüküm (her daireye numarayla özel bir alan tahsisi) bulunmadığı sürece apartman otoparkları ortak kullanım alanı sayılıyor.

Yasal olarak yürürlükte olan bu kurala göre otoparklarda geçerli olan tek ilke "ilk gelen park eder" kuralıdır.

Bir komşunun diğer kat maliklerinin hakkını gasp edecek şekilde alan sahiplenmesi, hukuk önünde doğrudan "ortak alanın işgali" suçu teşkil ediyor.

KESİN OLARAK YASAKLANAN 4 HAREKET

Gündemden düşmeyen komşu kavgalarının odağındaki uygulamalar, Yargıtay kararlarına göre açıkça hukuka aykırı kabul ediliyor:

Duba ve Zincir Çekmek: Zemine demir duba dikmek, kilitli bariyer kurmak, zincir germek veya lastik/sandalye koyarak alan rezerve etmek kesinlikle yasak.

Geçişi Engellemek (Hatalı Park): Diğer sakinlerin aracını çıkarmasını, manevra yapmasını veya yola çıkmasını engelleyecek şekilde rastgele park etmek ihlal sayılıyor.

Depo Olarak Kullanmak: Otopark alanlarını eski mobilya, kışlık lastik veya inşaat malzemesi yığarak ardiye gibi kullanmak yasalara aykırı.

Yabancılara Kullandırmak: Ortak otoparkın bina dışındaki kişilere kiralanması veya ticari araçların sürekli park alanı haline getirilmesi yasak kapsamında.

ALAN KAPATAN KOMŞUYA KARŞI HANGİ ADIMLAR ATILMALI?

Kurallara uymayan ve alanı işgal etmeye devam eden komşulara karşı izlenebilecek yasal yollar geçerliliğini koruyor. Mağduriyet yaşayan bina sakinlerinin takip etmesi gereken adımlar şöyle:

Yönetime Yazılı Şikayet: İlk aşamada apartman veya site yönetimine başvurularak durumun tutanak altına alınması ve düzeltilmesi talep edilmeli.

Zabıta Müdahalesi: Fiziki engellerin (duba, kilit, bariyer) kaldırılması için belediyenin zabıta ekiplerine ihbarda bulunulabilir.

Sulh Hukuk Mahkemesi: Sorun komşuluk ilişkileriyle çözülemiyorsa, Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurularak "müdahalenin men-i" (işgalin önlenmesi) davası açılabilir.

Unutulmamalı ki; mahkeme kararıyla o engeller sökülürken, dava ve avukatlık masraflarının tamamı alanı haksız yere işgal eden komşuya fatura ediliyor.