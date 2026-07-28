Evinde tadilat ve düzenleme yapmayı planlayan binlerce kat malikini yakından ilgilendiren düzenleme yolda.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni taslak yönetmelik, binalardaki basit tamirat ve tadilatlardan büyük ölçekli yenileme çalışmalarına kadar standartları baştan çiziyor.

Düzenlemeyle birlikte binanın görsel ve yapısal bütünlüğünün korunması hedeflenirken, ev sahiplerinin komşu onayına sunması gereken işlemler listesi de netleşti.

CAM BALKON VE KAMERİYELERE KOMŞU ONAYI ŞART

Yeni düzenlemeye göre evlerdeki basit tamir ve tadilatlar, binadaki benzer uygulamalarla uyumlu olması ve can güvenliği bakımından uygun malzeme kullanılması şartıyla gerçekleştirilebilecek. Ancak binanın dış cephesini ve ortak alan mimarisini değiştiren uygulamalarda süreç sıkılaşıyor.

Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında, tüm kat maliklerinden yazılı muvafakatname (izin belgesi) alınması gereken tadilatlar ise şunlar:

-Açılır / Kapanır / Katlanır Cam Panel (Cam Balkon)

-Çardak ve Kameriye

-Korkuluk Yenileme / Ekleme

BÜYÜK TAMİRATLARA "RUHSAT" KOLAYLIĞI

Büyük çaplı tamir ve tadilatlarda ise ev sahiplerini sevindirecek bir mevzuat esnekliği getiriliyor.

Yapılan yenilemeler; yangın, deprem ve enerji verimliliği kurallarına aykırı olmamak koşuluyla, binanın ruhsat aldığı dönemde yürürlükte olan mevzuata göre yapılabilecek. Ancak bu standartların dışına çıkan ilave yapım ve genişletme işlemleri için yeniden yapı ruhsatı alınması gerekecek.

ÇATI TERASLARINDA RUHSAT ZORUNLULUĞU KALKIYOR

Taslak yönetmeliğin en dikkat çeken yeniliklerinden biri de çatı katı teraslarına sağlanan ruhsat muafiyeti oldu. Çatı teras alanının %40'ını aşmayan ve etrafı sabit veya açılır-kapanır cam panellerle kapatılan alanlar için artık ekstra yapı ruhsatı alma zorunluluğu aranmayacak.