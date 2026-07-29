Yaz aylarının gelmesiyle birlikte özellikle konutlarda ve yazlıklarda balkon kapatma ile tadilat çalışmaları hız kazandı. Ancak apartman veya site içerisinde mevzuata aykırı yapılan cam balkon uygulamaları, ev sahiplerini ciddi maddi kayıplarla ve yargı yaptırımlarıyla karşı karşıya bırakabilir.

Bakanlığın üzerinde çalıştığı yeni düzenleme ve Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) hükümleri doğrultusunda, komşulardan rıza alınmadan yapılan müdahalelerde söküm süreci kapıda.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen yeni yönetmelik taslağı; apartman ve sitelerdeki tadilat, tamirat ve balkona cam panel montajı gibi uygulamalarda izin ve ruhsat esaslarını yeniden tanımlıyor.

Hazırlanan düzenleme ile cam balkondan çatı terası tadilatlarına kadar pek çok yapısal müdahale belirli standartlara ve resmi izin süreçlerine bağlanıyor.

Böylece ruhsat gerektiren durumların kapsamı genişletilirken, izinsiz yapılan uygulamalara yönelik yaptırımların da sıkılaştırılması hedefleniyor.

BALKONLAR MİMARİ PROJEDE "ORTAK ALAN" SAYILIYOR

Yargıtay içtihatlarına göre apartmanların dış cepheleri ve balkonlar, tüm kat maliklerinin ortak yeri olarak kabul ediliyor. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 19. maddesi uyarınca, ortak alanlarda inşaat, onarım veya herhangi bir değişiklik yapılabilmesi için kat maliklerinin en az beşte dördünün (%80) yazılı rızasının alınması şart koşuluyor.

Projesinde yer almayan ve kat maliklerinin %80 çoğunluğunun onay vermediği cam balkon uygulamaları, yapının mimari projesine aykırılık teşkil ediyor. Sistem ister katlanır ister sürme cam olsun, bu durum hukuki sorumluluğu ve kaçak statüsünü ortadan kaldırmıyor.

TEK BİR ŞİKAYETLE CAM BALKONLAR SÖKÜLÜYOR

Apartman yönetim planında cam balkon yapılmasına dair açık bir izin maddesi bulunmuyorsa, komşulardan sadece birinin dahi yargıya başvurması hukuki süreci başlatmak için yeterli oluyor.

Açılan davalarda mahkemeler, mimari projeye aykırı yapılan uygulamalar için "eski hale getirme" (söküm) yönünde karar veriyor. Yargılama masrafları ve söküm giderleri ise uygulamayı izinsiz yaptıran ev sahibine yükletiliyor.

TADİLAT YAPACAKLAR İÇİN 3 ÖNEMLİ UYARI

Yaz döneminde cezai yaptırımlarla ve ciddi maddi kayıplarla karşılaşmamak adına evini yenileyecek vatandaşların şu hususlara dikkat etmesi gerekiyor:

Yönetim Planını İnceleyin: Apartman veya sitenizin yönetim planında balkon kapatmaya ilişkin özel bir hüküm veya önceden alınmış bir karar olup olmadığını kontrol edin.

Yazılı Onay Alın: Uygulamaya başlamadan önce kat maliklerinin en az %80’inden ıslak imzalı yazılı izin belgesi temin edin.

Yeni Yönetmeliği Takip Edin: Yapılacak müdahalenin Bakanlık tarafından yayımlanacak yeni tadilat ve ruhsat yönetmeliği kapsamındaki güncel standartlara uygunluğunu teyit edin.