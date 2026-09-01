Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca kat malikleri, anagayrimenkulün mimari yapısını ve dış görünüşünü korumakla yükümlüdür.

Zemin ve birinci katlarda güvenlik amacıyla yaptırılan demir parmaklıklar ile konfor sağlayan cam balkon sistemleri, bina projesine aykırı olduğu ve kat maliklerinin rızası alınmadığı takdirde hukuka aykırı statüye düşmektedir.

Sulh Hukuk Mahkemesi’ne yapılan tek bir başvuru, eski hale getirme sürecini başlatmaktadır.

HANGİ DEMİR PARMAKLIKLAR SÖKÜLECEK?

Yargıtay kararlarında, alt katlara monte edilen yatay veya bombeli demir parmaklıkların tırmanmayı kolaylaştırdığı vurgulanmaktadır. Yüksek mahkeme, bir malikin kendi güvenliğini sağlarken diğer kat maliklerinin can ve mal emniyetini riske atamayacağına hükmederek bu tür yapıların sökülmesine karar vermektedir.

CAM BALKON KAPATMADA BEŞTE DÖRT ÇOĞUNLUK ŞARTI

Balkonlar, tapu kaydında bağımsız bölümün iç alanı değil, binanın dış cephesiyle bütünleşik ortak alanı olarak kabul edilmektedir. Kullanılan malzemenin şeffaf, hafif veya katlanır olması yasal yükümlülüğü ortadan kaldırmamaktadır.

Yönetim planında aksine bir hüküm bulunmadığı sürece, balkonu kapatmadan önce kat maliklerinin en az beşte dördünün yazılı onayının alınması gerekmektedir.

SÖKÜM KARARINA GEREKÇE OLUŞTURAN UNSURLAR

Mahkemelerin söküm kararı vermesindeki temel gerekçeler şu şekildedir:

Mimari Ruhsata Aykırılık: Binanın onaylı projesinde bulunmayan ve dış cephe görünümünü değiştiren müdahaleler.

Tırmanma Güvenlik Riski: Parmaklıkların dikey yerine tırmanmaya elverişli yapıda tasarlanması.

Onay Eksikliği: Dış cephedeki değişiklik için gerekli olan beşte dört oranındaki yazılı izin belgesinin bulunmaması.

MÜLK SAHİPLERİNİN İZLEMESİ GEREKEN YASAL ADIMLAR

Dava ve söküm masraflarıyla karşılaşmamak için izlenmesi gereken prosedürler şunlardır:

Uygulama öncesinde apartman yönetim planı incelenmeli ve kat malikleri kurulundan yazılı izin alınmalıdır.

Demir parmaklık seçiminde bina estetiğini bozmayacak düz ve dikey modeller tercih edilmelidir.

İzinsiz yapılan uygulamalarda, mahkeme neticesinde söküm ve yargılama giderleri müdahaleyi yapan kat malikine tahsil edilmektedir.