Yargıtay'ın emsal kararının ardından havaların ısınmasıyla birlikte evini serinletmek isteyenler klimanın dış motorunu nereye monte edeceğini kara kara düşünmeye başladı. "Kendi balkonum, istediğim yere astırırım" diyen milyonlarca ev sahibi ve kiracı, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun bu maddesi yüzünden komşusuyla mahkemelik oldu.

BALKONA KLİMA MOTORU ASARKEN İKİ KEZ DÜŞÜNÜN

Yaz aylarında serinlemek için klima satın alanların yaptığı en büyük hata, klimanın dış ünitesini yani motorunu balkonun dış duvarına veya demirlerine gelişigüzel monte ediyor. Çoğu kişi dairesinin balkonunu kişisel mülkü zannetse de, yasalar balkonların dış yüzeyini ve bina cephesini bütün binanın ortak alanı olarak görüyor.

APARTMANDAKİ KLİMALAR HUKUKA AYKIRI SAYILIYOR

Klimanın dış motoru çalışırken ortaya çıkan yüksek kompresör gürültüsü, motorun üflediği sıcak havanın komşu penceresine gitmesi veya su tahliye borusundan alt balkona damlaması komşuluk hukukuna aykırı oluyor. Komşulardan tek bir kişinin bile Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak dilekçe vermesi durumunda, hakim binanın mimari projesine aykırı şekilde balkona asılan o klima motorunun derhal sökülmesi gerektiğini belirtiyor.

SÖKMEYENE BİNLERCE LİRALIK CEZA YOLDA

Mahkemenin söküm kararına rağmen klima motorunu sökmeyen ev sahipleri veya kiracılar için süreç daha da sertleşiyor. Hakim, karara uyulmayan her gün için motor sahibine icra takibi üzerinden ek cezai yaptırımlar uyguluyor. Üstelik söküm işleminin tüm mahkeme ve icra masrafları da motoru izinsiz taktıran kişiye kalıyor.

KLİMA MOTORU BALKONA NASIL TAKILMALI?

Balkonunuzda klima motoru yüzünden komşularınızla mahkemelik olmamak için uzmanlar uyarıyor. Klima motorunu balkonun dışına asmak yerine mutlaka balkon zemininde iç alana taktırmak gerekiyor. Motorun üflediği sıcak havanın ve çıkan sesin komşuları rahatsız etmeyecek açıda olmasına dikkat edilmesi büyük önem taşıyor. Ayrıca motorun su tahliye hortumunu bir gidere bağlayıp aşağı damlamasını önlemek ve eğer motoru bina dış cephesine asmak zorundaysanız Kat Mülkiyeti Kanunu gereği bina sakinlerinin beşte dördünün yazılı onayını almak dev tazminat risklerini ortadan kaldırıyor.