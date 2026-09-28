Kış ayının tam anlamıyla giriş yapmasıyla birlikte evlerde ısınma maliyetleri ve konfor yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti.

Kış ayının giriş yapması ve havaların epey bir soğumasıyla birlikte son zamanlarda apartman dairelerinde dikkat çeken farklı bir değişim yaşandığı gözlemlendi.

PETEKLER EVLERDEN TEK TEK SÖKÜLMEYE BAŞLANDI

Yıllardır duvarları kaplayan, toz toplayan ve dekorasyonu kısıtlayan klasik petekler evlerden tek tek sökülüyor. Ev sahipleri, hem enerji verimliliği yüksek hem de alan tasarrufu sağlayan yeni nesil ısıtma sistemlerine yöneliyor.

PETEKLERİN YERİNİ YERDEN ISITMA VE GİZLİ SİSTEMLER ALIYOR

Sektör temsilcilerine göre, klasik radyatörlerin sökülmesinin arkasındaki en büyük nedenlerden biri, gelişen ısıtma teknolojileri.

Özellikle yerden ısıtma sistemleri ve süpürgelik tipi (skirting) ısıtıcılar, eski binalardaki tadilatlarda bile ilk tercih haline geldi.

Su sıcaklığını radyatörler gibi 65-70 derecelere çıkarmaya gerek kalmadan, 35-40 derecelik düşük su sıcaklığıyla tüm evi eşit şekilde ısıtabilen bu sistemler, kombi ve ısı pompalarının çok daha az enerji harcamasını sağlıyor.

HEM YÜZDE 30 TASARRUF HEM GENİŞ YAŞAM ALANI

Geleneksel peteklerin odayı ısıtma mantığı, havanın sirkülasyonuna dayanır ve genellikle tavanı ısıtırken ayakların soğuk kalmasına neden olur. Yeni yöntemlerde ise ısı tabandan homojen bir şekilde yayıldığı için çok daha konforlu bir ortam elde ediliyor.

Sistem değişikliğine giden ev sahiplerinin belirttiği başlıca avantajlar şunlar:

Enerji tasarrufu: Düşük çalışma sıcaklığı sayesinde doğalgaz ve elektrik faturalarında %25 ile %35 arasında hissedilir bir düşüş sağlanıyor.

Alan kazanımı: Pencerelerin altındaki ve duvarlardaki devasa petekler kalktığı için mobilya yerleşimi özgürleşiyor ve odalar daha geniş bir görünüme kavuşuyor.

Hijyen ve sağlık: Havada toz sirkülasyonu azaldığı için özellikle alerjik ve astım hastası bireyler için daha sağlıklı bir iç mekân havası oluşuyor.

ISI POMPASI ENTEGRASYONU SÜRECİ HIZLANDIRDI

Dairelerdeki petek sökümünün bir diğer tetikleyicisi ise yeşil enerjiye geçiş ve ısı pompası kullanımının artması. Düşük sıcaklıkta yüksek verimle çalışan ısı pompaları, yüksek ısıya ihtiyaç duyan eski tip radyatörlerle tam verimli çalışamıyor. Bu nedenle evini yenileyen veya kombisini değiştiren vatandaşlar, tesisatlarını da bu yeni teknolojiye uygun hale getirerek radyatör veda ediyor.

Uzmanlar, radyatör değişiminin ilk yatırım maliyeti gerektirse de sağladığı yakıt tasarrufu sayesinde birkaç sezon içerisinde kendini amorti ettiğini vurguluyor.