2007 yılından bu yana uygulanan yangın mevzuatını rafa kaldıran yeni Bina Yangın Yönetmeliği, 27 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak resmileşti. Milyonlarca ev sahibi, kiracı ve bina yöneticisini doğrudan ilgilendiren dev düzenleme; 30,50 metreyi aşan apartmanlardan 200 kişiyi geçen sitelere kadar pek çok yapıda zorunlu tadilat, acil durum ekibi ve tatbikat dönemini başlatıyor.

YENİ DÖNEM İÇİN KRİTİK TARİH BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan ve 1 Ocak 2028 tarihinde yürürlüğe girecek olan 148 maddelik yeni yönetmelik, binaların sadece inşaat aşamasını değil; kullanım, bakım ve denetim süreçlerini de sıkı kurallara bağlıyor. Yeni dönemde yangın güvenliği şartlarını eksiksiz sağlamayan yapılara inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni veya iş yeri açma ruhsatı kesinlikle verilmeyecek.

APARTMANLARA YENİ ZORUNLULUK GELDİ

Eski yönetmeliğe uygun tedbirleri almış mevcut binalardan genel olarak ilave bir masraf veya tadilat istenmeyecek. Tescilli tarihi yapılarda da 2007 yönetmeliğine uygun önlemler alınmışsa mevcut durum korunacak. Ancak yapı yüksekliği 30,50 metreyi aşan mevcut konutlar için kritik bir zorunluluk getirildi. Bu binalarda otomatik yangın algılama ve uyarı sistemlerinin kurulması ile standartlara uygun taşınabilir yangın söndürme cihazlarının bulundurulması şart koşuldu.

MEVCUT BİNALAR İÇİN 1 YIL SÜRE VERİLDİ

Binalara entegre güneş enerjisi sistemleri (GES) bulunan veya kurulacak yapılarda da acil durum devre kesicileri kullanılacak ve sistem yerleşim planları hazır bulundurulacak. Mevcut binaların bu eksiklikleri yönetmeliğin yürürlüğe gireceği 1 Ocak 2028’den itibaren bir yıl içinde, yani en geç 1 Ocak 2029’a kadar tamamlaması gerekecek.

YÖNETİCİLERE AĞIR SORUMLULUK VE AİDAT BÜTÇESİNE KİLİT

Kat mülkiyetine tabi apartman ve sitelerde yangın tedbirlerinin alınmasından, periyodik kontrollerinin yaptırılmasından ve eksikliklerin giderilmesinden doğrudan bina ve site yöneticileri sorumlu tutulacak. Yönetmelikle birlikte apartman bütçesinden yangın güvenliği için ayrılan kaynakların başka hiçbir amaçla kullanılamayacağı da kesin hükme bağlandı. Kamu binalarında ise sorumluluk kurumun en üst yöneticisinin görevlendireceği birim amirine ait olacak.

200 KİŞİYİ AŞAN SİTELERE ACİL DURUM EKİBİ ŞARTI

Büyük yaşam alanları ve toplu binalarda olası bir yangına ilk müdahalenin yapılabilmesi için acil durum ekipleri oluşturma zorunluluğu getirildi. 200'den fazla kişinin yaşadığı sitelerde, 30,50 metreden yüksek konutlarda ve 50'den fazla kişinin bulunduğu konut dışı yapılarda en az 3'er kişilik söndürme ve kurtarma ile en az 2'şer kişilik koruma ve ilk yardım ekipleri kurulacak. Ekiplerde görevli kişilerin isimleri ve iletişim bilgileri bina içinde herkesin kolayca görebileceği alanlara asılacak.

HER YIL TATBİKAT YAPILACAK, İHLALE YASAL İŞLEM UYGULANACAK

Yeni yönetmelik kapsamındaki tüm yapılarda yılda en az bir kez yangın söndürme ve tahliye tatbikatı gerçekleştirilecek. Okullar, hastaneler, 25 odadan büyük oteller ve 51,50 metreden yüksek binalarda tatbikatlar itfaiye veya yangın güvenlik uzmanı gözetiminde yapılacak; uygun şekilde gerçekleştirilmeyen tatbikatlar ise 3 ay içinde tekrarlanacak.

Kaçış yollarına ve yangın merdivenlerine eşya bırakılmasına kesinlikle izin verilmeyecek, toplu yapılarda kat tahliye planları görünür yerlere yerleştirilecek. Periyodik denetimlerini yaptırmayan, güncel yangın güvenlik raporu almayan ve eksiklerini gidermeyen bina sahipleri ile yöneticiler hakkında İmar Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu kapsamında ağır yasal işlemler uygulanacak.