Apartman ve site yaşamında zemin ve giriş katta oturan kat sakinleri ile bina yönetimleri arasında yıllardır süren "kullanmadığım asansörün ve ortak giderlerin parasını ödemek zorunda mıyım?" tartışması yeniden alevlendi. Sosyal medyada bir kullanıcının, dairesinin kapısına asılan gider listesini ve bina yöneticisiyle yaptığı mesajlaşmayı paylaşması kişinin tepkisini çekti.

"HİÇ KULLANMADIM NEDEN ÖDÜYORUM?"

Sosyal medyada paylaşımda bulunan zemin kat sakini bir vatandaş, bina panosuna asılan 22.450 TL’lik toplam gider listesinde yer alan 3.000 TL'lik asansör, 10.000 TL'lik temizlik ve 4.000 TL'lik fare ilacı masrafı sonrası kişi başı düşen 2.495 TL'lik aidata tepki gösterdi.

Kullanıcı, yaşadığı mağduriyeti ve çaresizliği şu sözlerle dile getirdi: "Arkadaşlar bana akıl verin lütfen ben bu apartmanın zemin katında oturuyorum zaten aldığım maaştan bana çok az bir miktar kalıyor onuda kaldırıp aidata veriyorum. Zemin katta oturuyorum ve asansörü hiç kullanmadım bunu neden ödemek zorundayım anlamıyorum. Bunun için ne yapmalıyım?"

Giriş katta oturan Elif isimli kullanıcının yöneticisine yazdığı "Ben giriş katta oturuyorum, asansör kullanmıyorum hiç de kullanmadım ama her ay ödüyorum..." mesajına karşılık yöneticinin "Bu dediğiniz mümkün değil, herkes gibi siz de ödemek zorundasınız, giderler bunu gerektiriyor..." yanıtını vermesi ise ortak gider tartışmalarını gündeme getirdi.

KANUN NEYİ ÖNGÖRÜYOR?

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. maddesine göre; kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü bir anlaşma olmadıkça ana gayrimenkulün ortak yerlerinin bakım, onarım ve işletme giderlerine katılmakla yükümlüdür.

Kanun metninde yer alan temel ilkeye göre, ortak tesislerden veya asansörden fiilen yararlanılmadığı gerekçesiyle masraflardan kaçınılamamaktadır. Ancak hukuktaki en kritik detay, "aralarında başka türlü bir anlaşma olmadıkça" maddesidir.